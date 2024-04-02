Bağımsız adaylar 9 ilçede seçimi kazandı

Kaynak: AA
Bağımsız adaylar 9 ilçede seçimi kazandı
31 Mart Yerel Seçimlerinde, dokuz farklı ilçede bağımsız adaylar belediye başkanı seçildi.

Konya’nın Hüyük ilçesinden Sadık Sefer, aldığı oy oranıyla ilk sırada yer alarak belediye başkanı oldu. Toplanan bilgilere göre; Ankara’nın Çamlıdere ilçesinden Adem Ceylan, Ardahan’ın Damal ilçesinden Kemal Çamliyurt, Samsun’un Çarşamba ilçesinden Hüseyin Dündar, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinden Muammer Yanık, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinden Ali Kaim, Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinden Fuat Koçal, Uşak’ın Banaz ilçesinden Zafer Arpacı ve Adana’nın Saimbeyli ilçesinden Mahmut Dal, bağımsız olarak katıldıkları seçimlerde belediye başkanlığını kazandılar.

Sadık Sefer, bağımsız adaylar içinde en yüksek oyu alarak dikkat çekti.

İlçelerde belediye başkanlığını kazanan bağımsız isimlerin oy sayısı ve oranları şöyle:

bagimsiz-adaylar-9-ilcede-secimi-kazandi-yenicag1.jpg

Son Haberler
30 Mart Uluslararası Sıfır Atık günü artık ülke genelinde etkinliklerle kutlanacak Gündem
30 Mart Uluslararası Sıfır Atık günü artık ülke genelinde etkinliklerle kutlanacak
Tesla satışlarında sert düşüş Ekonomi
Tesla satışlarında sert düşüş
İYİ Parti'nin Ordu adayı Enver Yılmaz 'Oylarımızı çaldılar hırsız var' Gündem
İYİ Parti'nin Ordu adayı Enver Yılmaz 'Oylarımızı çaldılar hırsız var'
Konya'da emniyet ve jandarmanın haftalık icraatları açıklandı Yerel Haberler
Konya'da emniyet ve jandarmanın haftalık icraatları açıklandı
Galatasaray'ın Hatay maçı 11'i belli oldu. Okan Buruk'tan sürpriz karar Spor
Galatasaray'ın Hatay maçı 11'i belli oldu. Okan Buruk'tan sürpriz karar
Ali Koç Erden Timur'u tehdit etti: Yarım akıllı Fenerbahçe seni not etti her gece yatarken bizi düşün Spor
Ali Koç Erden Timur'u tehdit etti: Yarım akıllı Fenerbahçe seni not etti her gece yatarken bizi düşün
Rizespor'un hasreti bitti. 4 köşe oldular Spor
Rizespor'un hasreti bitti. 4 köşe oldular