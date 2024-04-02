Bağımsız adaylar 9 ilçede seçimi kazandı

Konya’nın Hüyük ilçesinden Sadık Sefer, aldığı oy oranıyla ilk sırada yer alarak belediye başkanı oldu. Toplanan bilgilere göre; Ankara’nın Çamlıdere ilçesinden Adem Ceylan, Ardahan’ın Damal ilçesinden Kemal Çamliyurt, Samsun’un Çarşamba ilçesinden Hüseyin Dündar, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinden Muammer Yanık, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinden Ali Kaim, Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinden Fuat Koçal, Uşak’ın Banaz ilçesinden Zafer Arpacı ve Adana’nın Saimbeyli ilçesinden Mahmut Dal, bağımsız olarak katıldıkları seçimlerde belediye başkanlığını kazandılar.
Sadık Sefer, bağımsız adaylar içinde en yüksek oyu alarak dikkat çekti.
İlçelerde belediye başkanlığını kazanan bağımsız isimlerin oy sayısı ve oranları şöyle: