Bağımsız olduğunu iddia eden Türk Eğitim Sen’den siyasi hamle

Eğitim sendikası olan Türk Eğitim Sen, siyasi bir hamle yaparak tüm üyelerini siyasi tartışmaların ortasında bıraktı.

Bağımsız olduğunu iddia eden Türk Eğitim Sen’den siyasi hamle

kamudan.com'un haberine göre; Kendisini siyasetten bağımsız olarak tanımlayan sendika, Ankara'da bulunan öğrenci yurduna Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının bulunduğu Cumhur İttifakı'nın dev pankartını astı.

Bu hareket, sendikanın partili bir kimliği olduğu izlenimini yarattı ve üyelerinin politik görüşlerini hiçe saydı.

Bu durum, Türk Eğitim Sen'in üyeleri arasında ciddi eleştirilere neden oldu.

Zira geçmişte, Türk Milliyetçisi okul müdürleri ve yardımcıları, Türk Eğitim Sen üyesi oldukları gerekçesiyle bir gecede görevden alınmıştı.

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