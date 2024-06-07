Bağırarak çay isteme kavgası mezara kadar sürdü. Kovalayıp silahla vurdu

İstanbul Şişli’de bir pastanede ‘Yüksek sesle çay söyleme’ kavgası’ çıktı. cadde üzerinde bulunan bir pastanede oturan İ.D., garsondan bağırarak çay istedi. Bunu duyan T.S., İ.D.’yi sessiz olması ve rahatsızlık vermemesi yönünde uyardı. Bunun üzerine iki şahıs arasından tartışması çıktı. Tartışmasının kavgaya dönüşmesi üzerine T.S., silahını çekip İ.D.’yi kovalamaya başladı.

Cadde üzerinde yaşanan kovalamaca sonucunda Feriköy Mezarlığına sığınan İ.D., cami avlusunda T.S. tarafından silahla bacağından vuruldu. Yaralanan şahıs yere savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı İ.D.’yi yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.

İşlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adliyede “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.