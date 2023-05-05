Bağırsak çalıştıran besinler neler? Hangi içecekler bağırsak çalıştırır?

Bağırsakların düzgün çalışmamasıyla gerçekleşen sorunlardan kabızlık sorunu kişilerin çok sık karşılaştığı sağlık problemlerindendir. Bağırsakları çalıştıracak içecekleri sizler için derledik. Peki, bağırsakları çalıştıran besinler neler? Hangi içecekler bağırsakları çalıştırır?

Bağırsak çalıştıran besinler neler? Hangi içecekler bağırsak çalıştırır?

Kabızlık sorunu yaşayan kişiler nefes darlığı veya mide bulantısı gibi sağlık problemleri yaşayabilir. Bağırsakları çalıştıracak besinlerle kabızlık sorununu çözebilirsiniz. Peki, bağırsakları çalıştıran besinler neler? Hangi içecekler bağırsakları çalıştırır?

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BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRAN İÇECEKLER NELER?

Bağırsakların doğru ve düzgün bir şekilde çalışabilmesini sağlayan lifli gıdaların yanı sıra, bazı içeceklerde bulunmaktadır.

Bu içeceklerin doğru yeterli dozda tüketilmesi, bağırsakların işlevlerini yerine getirmesine katkı sağlayacaktır.

Ancak, bağırsak faaliyetlerinin aktif olmasına katkı sağlayan bu içeceklerin gün içerisinde fazla miktarlarda tüketilmesi, farklı ve istenilmeyen sorunların da meydana gelmesine neden olabilmektedir.

Bağırsakları çalıştıran içecekler şunlardır;

- Kefir

- Maden suyu

- Su

- Kahve

- Erik

- Brokoli

- Limon

- Elma

- Karpuz

- Kabak

- Kivi

- Biber

- Turşu

- Ananas

- Mandalina

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