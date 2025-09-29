Bağırsakların 'sıfırlama tuşu'! Kefirde değil, Türk mutfağının gizli kasasında saklı

Probiyotik dendiğinde akla ilk gelen fermente süt ürünleri olan yoğurt ve kefir, elbette değerli. Ancak dünya çapında yapılan bilimsel araştırmalar ve önde gelen yabancı beslenme uzmanlarının görüşleri, asıl probiyotik gücünün çok daha zengin bir kaynakta saklı olduğunu gösterdi. Bu kaynak, binlerce yıldır Türk mutfağının ayrılmaz bir parçası olmasına rağmen, sanayileşmiş gıdaların gölgesinde kalarak bir "gizli hazine"ye dönüşmüş durumda.

BİLİM KONUŞTU: 10 KAT DAHA ZENGİN OLABİLİR!

ABD'deki prestijli Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları ve beslenme uzmanları, fermente sebzelerin (özellikle doğal yöntemlerle ve uzun süre mayalanmış turşuların) probiyotik çeşitliliği ve yoğunluğu açısından süt ürünlerini geride bırakabileceğine dikkat çekti.

Örneğin, Sauerkraut (Alman lahana turşusu) ve Kore'nin geleneksel yiyeceği Kimchi gibi fermente sebzeler üzerine yapılan bir dizi çalışma, bu gıdaların, bağırsak mikrobiyotasını zenginleştiren çok çeşitli bakteri suşlarını barındırdığını ortaya koydu.

Ünlü Amerikalı beslenme uzmanı ve fonksiyonel tıp doktoru Dr. Mark Hyman, "Probiyotik alımında çeşitlilik anahtardır. Yoğurt ve kefir faydalıdır, ancak fermantasyon süresi ve doğal ortamları nedeniyle lahana turşusu, boza ve diğer geleneksel turşular çok daha geniş bir mikrobiyal yelpaze sunar. Bu geniş yelpaze, bağırsak sağlığının 'sıfırlanması' için çok daha etkili bir güç anlamına gelebilir" yorumunu yaptı.

GÖZ ARDI EDİLEN 'YEREL HAZİNE': LAHANA TURŞUSU, BOZA VE EKŞİ MAYA

Türk mutfağı, aslında bu "süper güçlü" probiyotiklerin sayısız örneğiyle dolu bir kaynak.

Lahana Turşusu: Doğal yollarla, kaya tuzuyla ve uzun süre fermente edilmiş, pastörize edilmemiş ev yapımı lahana turşusu, probiyotik yoğunluğu ve çeşitliliği açısından öne çıktı. Bu geleneksel usul turşu, bağırsak bariyerini güçlendiren ve sindirim sistemini destekleyen bakterilerle dolu.

Boza ve Tarhana: Geleneksel içeceklerimizden boza ve Anadolu'nun mucizevi kış çorbası tarhana da (özellikle ekşimiş hali), içerdiği mayalar ve laktik asit bakterileri sayesinde önemli birer probiyotik hazinesi.

Ekşi Mayalı Ekmek: Market raflarındaki hızlı mayalı ekmeklerin aksine, geleneksel yöntemlerle, saatlerce süren doğal fermantasyonla hazırlanan ekşi mayalı ekmekler de bağırsak dostu bakteriler içerir ve tahılın sindirimini kolaylaştırdı.