Bağışıklığı düşüren polen alerjisine dikkat! Uzmanı uyarılarını sıraladı

Polenlerden kaynaklanan alerjik reaksiyonları önlemek için gözleri güneş gözlüğü ve başlık ile, solunum yollarını maske ile ve cildi uzun giysilerle korumak mümkün.

Baharın gelmesiyle birlikte artan polen sayısı, vücutta alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor.

Ancak, bağışıklık sisteminin bu alerjenlere verdiği aşırı tepkilerin olumsuz etkilerinden korunmak için çeşitli önlemler alınabilir.

Dr. Gözeten, gözlerdeki alerjik konjunktivit, burundaki rinit, solunum yollarındaki astım ve ciltteki ürtiker dermatit gibi alerjik reaksiyonların önlenmesi için korunma yöntemlerini açıkladı.

Polen alerjisi olan kişiler için önerilerde bulunan Gözeten, “Göz şikayetleri olanlar, polenlerin yoğun olduğu zamanlarda güneş gözlüğü veya başlık takabilir. Burun ve solunum yolları şikayetleri olanlar ise maske kullanabilirler. Polenler genellikle sabah saatlerinde, kuru ve rüzgarlı havalarda artar, bu nedenle bu saatlerde dışarı çıkmamak ve çim biçilen alanlardan uzak durmak faydalı olacaktır” şeklinde konuştu.

Polen Alerjisi Nedir?

Polen alerjisi, bitkilerin ürettiği polenlerin solunum yoluyla vücuda girmesi sonucunda bağışıklık sisteminin aşırı tepki göstermesiyle meydana gelen bir alerji çeşididir. Bu alerjik reaksiyonlar, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında, bitkilerin polen saldığı dönemlerde daha sık görülür.

Polen Alerjisinin Belirtileri

Polen alerjisinin yaygın belirtileri arasında burun akıntısı veya tıkanıklığı, gözlerde kaşıntı, kızarıklık ve sulanma, hapşırma, boğazda kaşıntı, yorgunluk ve halsizlik, koku ve tat duyusunda azalma bulunur.

Polen Alerjisinin Tedavisi

Polen alerjisinin tedavisinde kullanılan yöntemler arasında antihistaminikler, nazal kortikosteroidler, alerji aşıları (immünoterapi), dejestionanlar ve göz damlaları yer alır.