9 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Soğuk havalarda enerji ve sağlık deposu. Bağışıklığı güçlendiren meyveler

Soğuk havalarda enerji ve sağlık deposu. Bağışıklığı güçlendiren meyveler

Denizli’de havaların soğumasıyla vücut direncini korumak ve güçlendirmek isteyen vatandaşlar, enerji veren sağlık deposu kurutulmuş meyvelere yöneldiği görüldü. En çok tercih edilen ürünlerin başında ise bağışıklık sistemini güçlendiren kuru kayısı ile kuru üzüm yer aldığı bildirildi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 09:24
Takip Et

Bağışıklığı güçlendiren meyveler. Soğuk havalarda enerji ve sağlık deposu

Soğuk havalarda enerji ve sağlık deposu. Bağışıklığı güçlendiren meyveler
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Soğuk hava dalgası etkisini yurt genelinde artırırken, vatandaşlar soğuk algınlığından korunmak için çözüm arayışına girdi. Kışın en çok görülen grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmak isteyenler, sağlık deposu olarak bilenen kurutulmuş meyvelere yöneldi. Vatandaşların en çok tercih ettiği kurutulmuş meyvelerin başında kayısı, üzüm, hurma, incir, erik ve dut yer aldı. Tezgahlarda bolca talep gören gün kurusu kayısı 250 TL, yaprak erik 140 TL, çekirdekli sarı erik 100 TL, çekirdeksiz erik kurusu 130 TL ve kuru üzüm ise 50'den satışa sunuldu.

“TABİ ŞİFA DEPOSU KURU MEYVELERE TALEP ARTTI”

Kış mevsiminde daha çok kuru meyvelere talep olduğunu ve şu anda siparişlere yetiştirmekte güçlük çektiklerini belirten Turgut Yamaç şunları belirtti:

“Biliyorsunuz yılbaşını geçtik ve havalar soğumaya başladı. Grip ve nezle gibi hastalıklarda artış gösterdi. Tabi şifa deposu olan erik, dut, üzüm ve kaysı kurusu gibi meyvelere talep arttı. En çok vatandaşlarımız kuru kayısı ve kuru üzüme talep gösteriyor. Bu kurutulmuş meyveler birçok hastalığa karşı vücudu hem koruyor hem de iyi geliyor. Kış aylarında bu ürünlerimize rağbet çok olduğu için biz de siparişlere yetiştirmeye çalışıyoruz. Fiyatlarımız 250 TL’den başlayıp 300 TL’ye kadar gidiyor”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
1
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
2
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
3
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
4
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
5
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
6
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Türkiye’deki bitter çikolatalar tehlike saçıyor. Araştırma sonucu ortaya çıktı
7
﻿Türkiye’deki bitter çikolatalar tehlike saçıyor. Araştırma sonucu ortaya çıktı
﻿Türkiye’deki bitter çikolatalar tehlike saçıyor. Araştırma sonucu ortaya çıktı
﻿Abant Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
﻿Abant Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
﻿Abant Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
﻿Temizlik görevlisine tokatlı saldırı
﻿Temizlik görevlisine tokatlı saldırı
﻿Temizlik görevlisine tokatlı saldırı
﻿ Borsa İstanbul'da yeni haftaya yükselişle başladı
﻿ Borsa İstanbul'da yeni haftaya yükselişle başladı
﻿ Borsa İstanbul'da yeni haftaya yükselişle başladı
﻿Düzce ve Karabük'te sis ulaşımı olumsuz etkiledi
﻿Düzce ve Karabük'te sis ulaşımı olumsuz etkiledi
﻿Düzce ve Karabük'te sis ulaşımı olumsuz etkiledi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.