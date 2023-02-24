24 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Bağışlanan cihazlar hastalara otomatik kalp masajı yapılabilecek

Bağışlanan cihazlar hastalara otomatik kalp masajı yapılabilecek

İzzet Baysal Vakfı, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'ne 1 milyon lira değerindeki 3 otomatik kalp masajı cihazı bağışladığı bildirildi. Gerede, Göynük ve merkez ilçelerde kullanılacak olan cihazlar sayesinde hastalara otomatik kalp masajı yapılabileceği açıklandı.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 12:04
Takip Et

Bağışlanan cihazlar hastalara otomatik kalp masajı yapılabilecek

Bağışlanan cihazlar hastalara otomatik kalp masajı yapılabilecek
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol ve İzzet Baysal Vakfı yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla protokol imzalandı. Otomatik kalp masajı cihazı, Gerede, Göynük ve merkez ilçelerde kullanılacak. Vakfın bağışladığı cihazla birlikte Bolu'da otomatik kalp masajı cihazı sayısı 5'e çıktı.

"İNŞALLAH BU CİHAZ ŞİFAYA VESİLE OLUR"

İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol şunları belirtti:

“İhtiyacımız olan otomatik kalp masajı cihazı, sağlıkçılar arasında LUKAS diye bilinen 3 cihaz İzzet Baysal Vakfı tarafından İl Sağlık Müdürlüğü’müze bağışlandı. Böylelikle il genelinde otomatik kalp masajı cihazı sayısı 5’e çıkmış oldu. Bu cihazla, kalp durmalarında ve kalp masajı gerektiren vakalarda doktorlarımız cihaza talimat vererek, etkili kalp masajı yapmış oluyorlar. Doktorumuzun talimatlandırdığı şekilde görevini yerine getiriyor. İnşallah bu cihaz şifaya vesile olur. Göynük ve Gerede ilçelerimizde de hizmet verecek olan cihaz, merkeze nakil olan hastalarda kullanılacak. İzzet Baysal Vakfı'na teşekkür ederiz”

“İZZET BAYSAL VAKFI 3 MİLYON LİRALIK BİR KAYNAK AYIRDI”

İzzet Baysal Vakfı'nın deprem dolayısıyla 3 milyon liralık kaynak ayırdığını da belirten Vali Kılıç şunları açıkladı:

“Bunun bir kısmıyla bölgedeki insanların ihtiyaçları karşılandı, bir kısmıyla da konteyner yapılıyor. Bu yardımlardan dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz. Her zaman İzzet Baysal Vakfı Bolu halkının ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yanında oldu. Her zaman ülke bir sıkıntıya düştüğünde, bir yerde eksiklik olduğu zaman müdahale ediyor ve desteğini hiçbir zaman esirgemiyor. İnşallah alınacak bu cihazlarla ilimizdeki sağlık hizmetinin daha iyi bir şekilde sunulması sağlanacaktır”

“İLİMİZ İÇİN ÖNEMLİ”

İzzet Baysal Vakfı'nın Bolu'ya yıllarca büyük eserler kazandırdığını ifade eden Bolu Valisi Erkan Kılıç şu sözleri kullandı:

“İlimiz için önemli. Şu anda 2 SPR cihazımız vardı. 3 tane daha vakıf tarafından alınmış olacak. Bununla beraber özellikle ilçelerden ile nakillerde veya iller arası nakillerde ambulansın içerisinde çok daha rahat teknolojiye uygun bir şekilde otomatik kalp masajı da hastalarımıza sağlanmış olacak. Her zaman olduğu gibi İzzet Baysal'ı rahmetle anıyoruz. Onun kurmuş olduğu bir vakıf. Başkanı Ahmet Baysal ve yönetim kurulu üyelerine de şükranlarımı sunuyorum. Her zaman yanımızda oldular”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker'in eşi Özge Peker açıklama yaptı. Depremzedeler için rekor bağışı Sedat Peker mi yaptı?
1
﻿Sedat Peker'in eşi Özge Peker açıklama yaptı. Depremzedeler için rekor bağışı Sedat Peker mi yaptı?
﻿Sedat Peker'in eşi Özge Peker açıklama yaptı. Depremzedeler için rekor bağışı Sedat Peker mi yaptı?
﻿İncir nelere iyi geliyor? İncir diğer meyveler gibi çiçek açmaz. Aslında incir bir meyve bile değildir ters açan çiçeklerdir. İncir hangi hastalıkları iyi ediyor?
2
﻿İncir nelere iyi geliyor? İncir diğer meyveler gibi çiçek açmaz. Aslında incir bir meyve bile değildir ters açan çiçeklerdir. İncir hangi hastalıkları iyi ediyor?
﻿İncir nelere iyi geliyor? İncir diğer meyveler gibi çiçek açmaz. Aslında incir bir meyve bile değildir ters açan çiçeklerdir. İncir hangi hastalıkları iyi ediyor?
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
3
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
4
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
5
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿Alkolü bırakmaları karşılığında altın dağıttı. Büyük görgüsüzlük
6
﻿Alkolü bırakmaları karşılığında altın dağıttı. Büyük görgüsüzlük
﻿Alkolü bırakmaları karşılığında altın dağıttı. Büyük görgüsüzlük
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
7
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
﻿16 yaşındaki çocuk ablasının önünde baba katili oldu 
﻿16 yaşındaki çocuk ablasının önünde baba katili oldu 
﻿16 yaşındaki çocuk ablasının önünde baba katili oldu 
﻿Ankara Tabip Odası’ndan çadırkentler için enfeksiyon ve salgın uyarısı
﻿Ankara Tabip Odası’ndan çadırkentler için enfeksiyon ve salgın uyarısı
﻿Ankara Tabip Odası’ndan çadırkentler için enfeksiyon ve salgın uyarısı
﻿Jesus 7 futbolcuyu uyardı
﻿Jesus 7 futbolcuyu uyardı
﻿Jesus 7 futbolcuyu uyardı
﻿Avcı aç kalan tilkiyi elleriyle besledi
﻿Avcı aç kalan tilkiyi elleriyle besledi
﻿Avcı aç kalan tilkiyi elleriyle besledi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.