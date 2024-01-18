Bağkur primleri SSK’ya eşitleniyor. 5 yıl erken emeklilik şartları ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Bağkur primleri SSK’ya eşitleniyor. 5 yıl erken emeklilik şartları ortaya çıktı
Bağ-kur prim sayısı SKK ile eşitlenerek sayısı 9000 günden 7200 güne inecek. İşte ayrıntılar..

Mynet’ten Sinem Eryılmaz’ın haberine göre, emeklilik ile ilgili düzenlemeler geliyor. Bağ-kur prim sayısının SKK ile eşitleneceği belirtildi.

Dolayısıyla Bağ-kur prim sayısı 9000 günden 7200 güne düşecek. Bu düzenleme ile 1 milyon küçük esnaf, 1800 gün yani 5 yıl daha önce emekli olabilecek.

Düzenlemenin ne zaman yasalaşacağı ise belirtilmedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, emeklilerle ilgili yapılan bu iyileştirmelerin çok anlamlı olacağını da açıkladı.

Kabine sonrası konuşan Işıkhan, “Çok güzel bir yıla girdik. Onu Orta Vadeli Plan’da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor” dedi.

Uzmanlar tarafından düzenlemenin bu yıl hayata geçebileceği de öne sürüldü.

Öte yandan zamlarla beraber en düşük emekli maaşını 10 bin TL olduğu da açıklanmıştı.

SSK VE BAĞKUR FARKI

Bağkur 1479 sayılı kanun ile kurulmuş. 5510 sayılı yasa ile 2008 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) adı altında SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olan üç kurumda birleşmiştir. Kendi nam ve hesabına çalışan veya şirket ortaklığı mevcut olanlar yasal olarak zorunlu olan Bağkur’a kayıt olmak zorundadır.

SSK ise iş sözleşmesine dayalı olarak işverene bağlı olan çalışmalar üzerinden işçileri temsil etmektedir. Iş kolları SSK üzerinden değerlendirilmektedir.

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