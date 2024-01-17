Erdoğan'ın 2024’ü 'emekli yılı' ilan etmesine emeklilerden yanıt: Öpülme yılımız bizim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarına ek yüzde 5 oranında artış yapıldığını açıkladı.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseldiğini ve Temmuz ayındaki artışlarla birlikte emeklilerin hepsinin yaklaşık aynı oranlarda maaş artışına kavuşacaklarını duyurdu. Emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkardıklarını belirten Erdoğan, 2024'ü emekliler yılı olarak ilan ettiklerini belirtti. Erdoğan son zamlarla beraber amaçlarının emeklilerin hayat kalitesini artıracak yeni hizmetleri devreye almak olduğunu söyledi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan emekliler, SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarına ek yüzde 5 oranında artış yapılmasına tepkili.

ANKA’ya konuşan 55 yaşındaki emekli Ergün Akyıldız, 2024 yılının, emekliler için ölüm yılı olduğunu dile getirirken, bütün emeklilerin açlığa terk edildiğini belirtti.

Seyyar satıcılık yaptığı öğrenilen 68 yaşındaki emekli Erol Baykan ise, sokaklarda, soğuklarda tespih sattığını söyleyerek, evini geçindiremediğini ve aldığı maaşın yeterli olmadığını dile getirdi.

Baykan ayrıca, ev kiralarının başını alıp gittiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli maaşına yaptığı yüzde 5 zammı kendi maaşına yapmasını isteyerek, “Bakalım, geçinebiliyor mu” diye sordu.

Bir başka emekli vatandaş İsmail Narlı (66) ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz” sözleri üzerine, “Harika yılımız. Öpülme yılımız bizim” diye konuştu.