En düşük maaş alan emekliye zam oyunu. İktidar bu seneyi 'Emekli yılı' ilan etmişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, emekliye yüzde 37,57'lik enflasyonun üzerine yüzde 5'lik zam verildiğini açıkladı. Peki bu yüzde 42,6'lık toplam zamdan herkes yararlanabiliyor mu? İşte bu soruya yanıt geldi. Milyonlarca emeklinin Erdoğan'ın açıkladığı yüzde 42,6'lık zam yerine yüzde 33 zam alacağı ortaya çıktı.

ZAM YÜZDE 42,6 MI YOKSA YÜZDE 33,3 MÜ?

İktidar emeklinin maaşlarına yüzde 37,57'lik enflasyon farkının üzerine yüzde 5'lik bir minik zam yaptı ama tartışması bitmedi. Memur emeklisi ile işçi emeklisi arasındaki yüzde 11'lik fark yüzde 7 civarına düştü. En düşük emekli maaşı 7 Bin 500 liradan 10 Bin liraya çıkarıldı. Kök maaşlara yüzde 42,6 zam yapılsa da en düşük emekli maaş yani kök maaş cenderesinden kurtulamadı.

7 bin 500 TL’ye tamamlanan milyonlarca emeklinin maaşı yüzde 33 zamla 10 bin TL’ye çıkmış oldu. Bu rakam enflasyon farkı olan yüzde 37,57'nin bile altında kaldı.

SIFAR MAAŞ ALABİLİRLER

Yapılan düzenlemeyle geçmiş yıllarda memur maaşlarındaki artışlarda uygulanan yöntemin tam tersi hayata geçirilildi. En düşük gelir grubuna dahil emeklilerin maaşına yapılan zam oranı, kök maaşın üzerindeki maaşların iyice gerisine düştü. Bu aksaklık TBMM görüşmelerinde düzeltilmezse 6 milyondan fazla emekli önümüzdeki temmuz ayında sıfır maaş artışıyla karşı karşıya kalabilecek