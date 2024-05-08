Bahar aylarında görülen tehlikeli hastalıklar ortaya çıktı. Uzmanlar uyarılarını sıraladı

Bahar mevsimi, beraberinde birçok sağlık sorununu da getiriyor. Bu dönemde, özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları yaygın olarak görülen hastalıklar arasında yer alıyor.

Baharın gelmesiyle birlikte, üst solunum yolu enfeksiyonları konusunda uzmanlar tarafından önemli uyarılar yapıldı.

Kulak Burun Boğaz (KBB) ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İdil Öztürk, üst solunum yolu enfeksiyonlarının, doktora başvuruların başlıca nedenleri arasında olduğunu belirtti ve şunları ekledi:

"Mevsim geçişlerindeki ısı değişimleri, üst solunum yolu enfeksiyonları gibi birçok hastalığa zemin hazırlar. Bağışıklık sisteminin zayıflaması ve vücut direncinin düşmesi, bu dönemlerde enfeksiyonların artmasına yol açar."

Dr. Öztürk, bu tür enfeksiyonlardan korunmak için kişisel hijyen ve el yıkamanın önemine, kalabalık ortamlardan kaçınmanın, ortamların sık sık havalandırılmasının, hasta kişilere maske takılmasının ve yaklaşılmamasının, yaşa uygun ve dengeli beslenmenin ve mevsime uygun giyinmenin gerekliliğine vurgu yaptı.

Öte yandan, Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, solunum yolu enfeksiyonlarında gözle görülür bir artış olduğunu ve bunun kıştan bahara geçişte beklenen bir durum olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Balık, bazı enfeksiyonlarda yeni varyantların ortaya çıkabileceğini ve bu durumun yaz aylarında da hastalıklarda artışa neden olabileceğini belirtti. Ancak, bu tür bir durum olmadığı sürece, genellikle mayıs ayı ortalarından itibaren solunum yolu enfeksiyonlarında bir gerileme beklenir.

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Nedir?

Üst solunum yolu enfeksiyonu, burun, boğaz, gırtlak ve bronşları içeren üst solunum yollarının bir veya daha fazlasının etkilendiği bir durumdur. Genellikle virüslerden kaynaklanan bu enfeksiyonlar, bazen bakteriler tarafından da tetiklenebilir.

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonunun Belirtileri:

• Öksürük

• Burun akıntısı

• Boğaz ağrısı

• Burun tıkanıklığı

• Baş ağrısı

• Yüksek ateş

• Sık hapşırma

• Tükenmişlik hissi

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonunun Tedavisi:

Üst solunum yolu enfeksiyonunun tedavisinde amaç, hastalığın belirtilerini hafifletmek olduğu bildirildi.

Doktorlar genellikle öksürük kesiciler, balgam söktürücüler, C vitamini ve çinko gibi tedaviler önerebilirler.

Nazal dekonjestanlar, öksürük ve tıkanıklık gibi belirtileri azaltmada yardımcı olabilir ve antihistaminiklerle birlikte kullanılabilirler. Buhar inhalasyonu ve tuzlu su ile gargara yapmak da tedaviye katkıda bulunur. Ayrıca, asetaminofen (Tylenol) ve nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ) ateş ve ağrıyı azaltarak tedaviye destek olabilir.

Akut Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Nedir?

Akut üst solunum yolu enfeksiyonu (AÜSYE), genellikle viral veya bakteriyel patojenlerin neden olduğu ve burun, boğaz, sinüsler ve solunum yollarını etkileyen kısa süreli bir enfeksiyondur.

AÜSYE, soğuk algınlığı, grip, bademcik iltihabı ve sinüzit gibi çeşitli hastalıkları kapsar. Bu enfeksiyonlar genellikle hafif seyirli olmakla birlikte, belirtiler kişide rahatsızlık yaratabilir.