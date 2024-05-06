Astımı tetikleyen iki korkutan neden ortaya çıktı. Uzmanlardan uyarılar geldi

Bahar mevsiminin başlamasıyla, astım riski de artmaya başladı.

Yapılan araştırmalar, hava kirliliği ve stresin astım krizlerini tetikleyebileceğini gösteriyor.

Bu konuda uzmanların uyarıları da peşi sıra geldi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Zeynep Uslu, 7 Mayıs Dünya Astım Günü'nde astım hastalığı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Dr. Uslu, astımın tüm yaş gruplarını etkileyebilen bir hastalık olduğunu belirterek, "Astım, hava yollarının iltihaplanıp daralmasıyla meydana gelir. Hastalığın oluşumunda genetik ve çevresel etkenler büyük bir rol oynar. Tetikleyiciler arasında alerjenler, hava kirliliği, solunum yolu enfeksiyonları, stres ve sigara dumanı bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Arman ise, astım şikayetlerinin genellikle ataklar şeklinde ortaya çıktığını ve ataklar arasında hastaların normal hayatlarına devam edebildiklerini ifade etti.

Prof. Dr. Arman, astımın tedavi edilemeyen bir hastalık olduğunu, ancak ilaç tedavisi ve tetikleyici faktörlerin azaltılmasıyla yaşam kalitesinin artırılabileceğini vurguladı.

Prof. Dr. Bülent Arman, astımın tekrarlayan ataklarla kendini gösteren, nefes darlığı, hırıltı, göğüste baskı ve öksürük gibi belirtilere neden olan bir hastalık olduğunu belirtti.

Astım Nedir?

Astım, solunum yollarının kronik bir inflamasyonu ve daralması sonucu ortaya çıkan bir akciğer hastalığıdır. Bu durum, astım hastalarının nefes almasını güçleştirir.

Kronik bu rahatsızlık, tekrarlayan hışırtı, öksürük, göğüs sıkışması ve nefes darlığı ataklarına sebep olabilir. Astımın kesin nedeni bilinmese de, genetik ve çevresel faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir. Ailede astım öyküsü olan bireylerde, astım gelişme riski daha yüksektir.

Astım Belirtileri Nelerdir?

• Nefes Darlığı: Astım hastaları sıklıkla, özellikle fiziksel aktivite sırasında veya geceleyin, nefes almakta zorlanırlar.

• Hırıltı: Nefes alırken yüksek perdeli bir ıslık sesi olan hırıltı, astımın yaygın bir belirtisidir ve genellikle nefes verirken duyulur.

• Öksürük: Astım hastalarında, özellikle gece veya sabah erken saatlerde kronik öksürük görülür.

• Göğüs Sıkışması: Astım hastaları göğüslerinde sıkışma veya basınç hissedebilirler.

• Artmış Mukus Üretimi: Astım, mukus üretimini artırabilir ve bu da öksürük ve nefes alma zorluğuna katkıda bulunabilir.

• Uykusuzluk: Astım belirtileri genellikle gece saatlerinde kötüleşir ve bu da uykusuzluğa yol açabilir.

• Alevlenmeler veya Nöbetler: Astım nöbetleri, nefes almayı oldukça zorlaştıran ciddi belirti dönemleridir ve acil tıbbi müdahale gerektirebilir.

Astım Öksürüğüne Ne İyi Gelir?

Astım öksürüğü, çeşitli yöntemlerle kontrol altına alınabilir. Doktor tarafından reçete edilen ilaçlar, iltihabı azaltıp hava yollarını açarak öksürüğü hafifletebilir. Astım tetikleyicilerini tanımlamak ve onlardan kaçınmak çok önemlidir. Ayrıca, iyi bir iç hava kalitesi ve nem seviyesi sağlamak, yeterli sıvı tüketmek ve derin nefes egzersizleri yapmak öksürük semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Eğer öksürük devam ederse veya kötüleşirse, astım yönetim planının bir sağlık profesyoneli tarafından gözden geçirilmesi ve ayarlanması önerilir.