Bahar Candan’ın cezaevinde olmadığı ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bahar Candan’ın cezaevinde olmadığı ortaya çıktı

Candan Kardeşlerden Nihal’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bahar Candan’ın cezaevinde olmadığı ortaya çıktı.

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan, 14 Kasım 2023 tarihinde gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

Cezaevi koşullarında yeme alışkanlıklarını kaybetmeye başlayan ve sonunda anoreksiya nevroza, yani 'yemek yememe hastalığı' teşhisi konulan Nihal Candan geçtiğimiz haftalarda cezaevinden tahliye edildi. Kardeşi Bahar Candan ise hala cezaevindeydi.

Nihal Candan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bir duyuru ile Bahar Candan’ın cezaevinde olmadığı ortaya çıktı. Nihal Candan, ablası Bahar Candan'ı ziyaret ettiğini ve onun Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde olduğunu duyurdu.

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