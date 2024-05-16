Baharatlı cips can aldı: 14 yaşındaki çocuğun kalbi ani bir şekilde durdu

Kaynak: AA
Baharatlı cips can aldı: 14 yaşındaki çocuğun kalbi ani bir şekilde durdu
ABD'de baharatlı cips yedikten sonra beklenmedik bir şekilde yaşamını yitiren 14 yaşındaki çocuğun, çok fazla acı biber yemekten öldüğü tespit edildi.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan 10'uncu sınıf öğrencisi Harris Wolobah, geçtiğimiz yıl sosyal medyada gördüğü baharatlı tortilla cips yeme yarışına katıldı.

Meydan okuma sırasında ani bir şekilde hayatını kaybeden Wolobah’ın ölümüne ilişkin hazırlanan otopsi raporu ortaya çıktı.

Rapora göre, Paqui firması tarafından üretilen oldukça baharatlı cipsi yemesinden kısa bir süre sonra rahatsızlanan Wolobah, "Acı biberlerin aktif bileşeni olan kapsaisini yüksek seviyede tüketmesi sonucu oluşan ani kalp durması" nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ayrıca raporda, Wolobah’ın kalp kası bandı rahatsızlığı ve kalp büyümesine de sahip olduğu kaydedildi.

Öte yandan Paqui firması, sosyal medyada başlattığı yarışmada, katılımcılardan dünyanın en acı iki biberinden elde edilen cipsi yerken çektikleri videoları paylaşmalarını ve su içmemelerini talep etmişti.

Ülke genelinde yaygın olan bu tarz meydan okumalara katılan onlarca çocuk, hastanelere kaldırılmıştı.

Son derece acı olan bu ürüne karşı gençler ve çocuklara çeşitli uyarılar yapılıyor.

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