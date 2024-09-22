Bahçeli, 3 gündür ortada yok! Toplantıyı Yalçın yaptı, televizyona Yönter çıktı

MHP’nin Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen son İl Başkanları toplantısına Devlet Bahçeli’nin yerine Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın’ın başkanlık etmesi kafalarda soru işareti bıraktı.

Diğer Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de MHP’nin yeni Anayasa konusundaki tavrını açıklamak için çıktığı televizyon programında ortada görünmeyen Bahçeli’yi kastederek, “Liderimiz dimdik ayakta, sapasağlam” ifadesini kullandı.

Daha önce Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında yapılacağı duyurulan toplantıda, il başkanlarının çalışma ve talepleri dinleneceği bildirilmişti. Son dakikada sürpriz bir program değişikliği yapılarak, Türkiye’nin dört bir yanından gelen il başkanları Bahçeli yerine Yalçın tarafından karşılandı. Yalçın, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "MHP'nin, Cumhur İttifakı üyesi olarak üzerine düşen siyasi sorumluluğu kararlılıkla sürdürmesi gerektiğine dair görüş birliği, yeni dönem için de tazelenmiştir" ifadelerini kullandı.

MHP’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Bahçeli’nin katılmadığı il başkanları toplantısı, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin himayelerinde, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Edip Semih Yalçın'ın Başkanlığında, Genel Merkezimizde İl Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi” ifadeleriyle duyuruldu.

YÖNTER YENİ ANAYASAYI KONUŞTU

Bahçeli’nin İl Başkanları toplantısına neden katılmadığı açıklığa kavuşmamışken bu defa da MHP’nin yeni Anayasa ile ilgili görüşlerini Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in katıldığı canlı yayında açıklaması dikkat çekti. Programda partisi adına açıklamalarda bulunan Yönter, Türkiye Yüzyılına yakışan bir anayasa istediklerini vurguladı. “Yeni anayasayı istiyoruz, biz hazırız” diyen Yönter, “Özgürlükçü, demokratik, katılımcı, herkesi dahil eden, birliğimizi beraberliğimizi temsil eden, milli kimliğimizi, milli ruhumuzu teyit eden bir anayasayı onaylıyoruz” şeklinde konuştu.

"KİMSENİN YANINA BIRAKMAYACAĞIZ"

Öte yandan Bahçeli hakkında çıkan ‘öldü haberlerine’ sert bir tepkiyle yanıt veren Yönter, “Genel Başkanımız sapsağlam ayakta” dedi. Bahçeli için öldü paylaşımları yapan hesaplarını tek tek tespit edildiğini vurgulayan Yönter, “Hepsi takip ediliyor. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele kapsamlı bir araştırma yaptı. Bu araştırma sonucunda ise bir rapor tanzim ettiler. Nereden ve nasıl bu iftiraların yayıldığı belirlendi ve bunların hukuken peşine düşüldü. Kimsenin yanına bırakmayacağız. Genel Başkanımız diyor ya ‘Hesaplaşacağız, vallahi helalleşmeyeceğiz’ çünkü liderimize ve bize kim hasımsa Türkiye’ye o hasım. Bütün Türk ve İslam düşmanları aynı safta” diye konuştu.