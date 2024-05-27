Bahçeli 3 televizyon kanalını hedef gösterdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bahçeli 3 televizyon kanalını hedef gösterdi

MHP lideri Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı ziyaretinde 3 televizyon kanalını hedefe aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaretinde konuştu.

Bahçeli konuşmasında 3 televizyon kanalını hedef gösterdi.

Bahçeli “Kesin bir hesaplaşma teklif ediyorum. Halk TV, Now tv, Sözcü TV başta olmak üzere programlara katılan kimler varsa mahkemede dinlenmelerini talep ediyoruz. Bunların hepsinin üstesinden geleceğiz. “ ifadelerini kullandı.

KESİNLİKLE HESAPLACAĞIZ

Devamında Bahçeli “Dünün ülkücü katilleri sözde ülkücü savunması yapıyor. Bir senaryo ile üstümüze geliniyor. Ülkücü katilleri ile hesaplaşacağız.Elinde ve vicdanında kan bulunanlarla kesinlikle hesaplaşacağız.” şeklinde konuştu.

3 TELEVİZYON KANALINI HEDEF ALDI

Bahçeli konuşmasında “Halk TV, Now ve Sözcü olmak üzere, itibar cellatlarına soyunan, kimler varsa mahkemede dinlenmelerini, bilgi ve belgelerini mahkemeye sunmalarını istiyoruz. Bu konuda başvuruyu en kısa sürede yapacağız.” dedi.

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