Bahçeli: Anayasa Mahkemesi’nden davacı olacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, HDP’nin seçime YSP olarak girmesine dikkat çekerek Anayasa Mahkemesi’nden davacı olacaklarını söyledi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugüne kadar ne zaferlerle şımardık ne de yenilgiyle şaşkınlığa kapıldık. Merhum Cemil Meriç'in, 'Hiçbir zafer umulanı getirmez, hiçbir bozgun mutlak değildir' sözünü ise hafıza kayıtlarımıza nakşettik. Geçmişini bilmeyen bir insanın, kendini tanımayan bir toplumun, mazisine sırt dönmüş bir milletin kurumuş dal parçası gibi olduğunu gayet iyi biliyoruz.

"Mazisine sırt dönmüş bir milletin, ırmak akıntısına kapılmış, kurumuş bir dal parçası gibi olduğunu gayet iyi biliyoruz. Medeniyetler arasında değişen güç dengeleri, göçmen ve sığınmacı akını, azgınlaşan yabancı düşmanlığı, inanç ve kültürel çizgiler doğrultusunda yeniden biçimlenmeye başlayan küresel siyaset arenası, Türk milliyetçiliğini durum muhasebesi yapmasına da acil hale getirmektedir. Kuşkusuz bunun da farkındayız. Her an yenilenerek, her dem taze kalarak ancak kontrolsüz değişim dalgalarına son derece ihtiyatlı, tedbirli ve uyanık yaklaşarak, asıl gelişme dinamiklerinin milli ve manevi kaynağımızda olduğunu bilerek, mücadelemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz.

"Milletimizin aldığımız desteği, yine milletimize hizmet olarak vermekle mesulüz. MHP ile Cumhur ittifakının siyaseti temel üzerinden yükselmektedir.

“ÖNÜMÜZDE İKİ OLAY VAR”

"Önümüzde iki siyasi olay vardır ve ortadadır. Birincisi 17 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek 14’üncü Olağan Büyük Kurultay’ımızdır. Diğeri de 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri’dir.

"Biz siyaseti yaptık mı adam gibi yaparız. El ele omuz omuza yaparız. Dava arkadaşlarıyla kader de paylaşılır, keder de paylaşılır. Başkaları gibi çıkarların peşinde koşmadık, koşmayız. 2024'e doğru Diyar Diyar Anadolu temasıyla, 31 Mart 2024'e hazırlık içerisindeyiz.

"9 Ağustos 2023 tarihinde başlayan kongre sürecimiz Büyük Kurultay’ımızla noktalanacaktır. İlçe ve il kongrelerimiz başarıyla tezahür etmiş, sırayı da Büyük Kurultay’ımız almıştır.

"Başkaları gibi çıkarların peşinde koşmayız. Mesele Türk millet oldu mu hiçbir şekilde sınır tanımayız.

“İTTİFAK OLARAK YENİ TÜRK MUCİZESİNE İMZA ATACAĞIZ”

"Siyasi ve stratejik planlamasını yaptığımız toplantılarımıza geçtiğimiz hafta sonu başlamış durumdayız. 14 Ekim 2023 tarihinde Bursa merkezli ilk toplantımız, Bursa, Balıkesir, Yalova, Kütahya, Eskişehir ve Afyonkarahisar il ve ilçe teşkilatlarımızın iştirakiyle gerçekleşmiştir.

"Cumhur İttifakı olarak Cumhuriyetin yeni yüzyılında Türkiye Cumhuriyeti’ni çağın üzerine sıçratacağız. Yeni bir Türk mucizesine birlikte imza atacağız. MHP ne yaptığını bilen, ne yapacağını projelendiren, nereye ulaşacağını gören bir fedakârlık kervanıdır.

"İttifak olarak yeni Türk mucizesine imza atacağız.

"Statükocu bir yapı stratejik bir düğümdür, muhakkak çözülmelidir.

"Türkiye ve Türk milletine namuslu hizmet MHP ile Cumhur İttifakı'nın harcıdır. Cumhur İttifakı, 85 milyon Türk vatandaşını aynı ve eşit gören bir kardeşlik bilincine bu vatan benim diyen her vatan evladına değer veren bir birikime yoksula umut yolsuzluğa duvar, yozlaşmaya çengel yıkıma engel olan anıtlaşmış bir beraberlik hissiyatına sonuna kadar sahiptir. Bizim kim olursa olsun temel ilke ve ülkülerimizle çelişmeyen insani vasıflarını kaybetmemiş her insanımızı kaybetmek şöyle dursun kazanmaktan başka bir emelimiz olmamıştır.

"Cinayete ses çıkarmayan caninin suç ortağıdır. İsrail hunhar saldırılarına hız kesmeden devam etmektedir. Ablukaya alınan adeta toplama kampına dönen Gazze Şeridi’nde dökülen kanlardan yıkılan binalardan ve gasp edilen haklardan başka bir şey neredeyse kalmamıştır. Ne yürek burkan bir gerçektir ki insanlığın gözü önünde toplu katliam yapılmaktadır.

"İsrail saldırılarına derhal son verilmelidir, iki devletli çözüm vasat mutlaka oluşturulmalıdır. 18 Ekim 2023 tarihinde toplanacak İslam İşbirliği teşkilatı top çevirmekten, cılız kınama mesajlarından çok daha fazlasını yapacak karar ve kararlılık içinde olmalıdır. Sayın CumhurbaşkanımIZIn akılcı ahlaklı ve aktif diplomasisi desteklenmelidir.

"Ayrıca ABD’nin Doğu Akdeniz’e uçak gemilerini sevk etmesi hafife alınamayacak bir tehdit ve sorumsuzluktur. Buna misilleme ve cevap olarak Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de tatbikat kararı alması doğru ve cesur bir tavırdır.

"İsrail’in sivillere karşı çıktığımız gibi Hamas’ın da sivillere saldırmasına karşı çıkıyoruz.

“ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN DAVACI OLACAĞIZ”

"(Kılıçdaroğlu'na) Milli güvenliğimizin idame ettirilmesinin yanında mısın değil misin? Sen de iyi biliyorsun ki Türkiye’ye gayrı meşru yabancı postalların ayak basması diye bir şey yoktur, şayet olursa verilecek sadece bir canımız vardır, çiğnenmesi gerekecek bir bedenimiz vardır onlar da vatana millete bin defa feda olsun.

Anayasa Mahkemesi’nden davacı olacağız. HDP’nin kapatma davasının açılmasını takiben YSP adıyla seçimlere girmesi Türk adaletiyle alay etmektir. AYM başkanı ve üyeleri direkt size soruyorum olan biten rezaletleri ne zaman görmeyi aklınızdan geçiriyorsunuz? Gecikmiş adalet adalet değildir bu gerçeği bilmiyor musunuz? AYM’nin Kandil’le köprü kurması teröristleri arkalaması hukuk onuruyla, demokrasiyle kesinlikle bağdaşmayacaktır. Yapılması gereken açık ve bellidir. HDP ve devamında kurulan hangi parti varsa derhal kapatılmalı..