Bahçeli DEM'in bu taleplerini duyunca hemen elini yıkayacak 'Öcalan, anayasa...'

Son günlerde konuşulan olaylardan biri ise ‘terör yuvası' olarak DEM Parti’yi adlandıran Bahçeli’nin, Meclis açılışında DEM Parti sıralarına giderek tokalaşması dikkat çekti. Bahçeli, grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Uzattığım el, gelin Türkiye partisi olun, gelin teröre cephe alın temenni ve teklifidir” şeklinde ifade etmişti. Bahçeli’nin DEM Parti’ye olan yaklaşımı “Yeni bir açılım-çözüm süreci mi başlıyor?” sorusunu gündeme getirdi. Sözcü yazarı Aytunç Erkin, DEM kulislerinde Bahçeli’nin tavrına ilişkin, “Şartlar olgunlaşırsa müzakereye hazırız” söylemlerinin hakim olduğunu açıkladı.

BAHÇELİ ‘MECLİSTE TERÖRİST İSTEMİYORUZ’ DEMİŞTİ

Daha önceden Meclis'in "bölücülerin meydan okuma yeri olmadığını" belirten Bahçeli, "TBMM'de terörist istemiyoruz. 57 DEM milletvekilinin maaşının ve terör yuvasına ödenecek” demişti. Bahçeli’nin söylemlerine ise DEM Parti, “Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir” sözleriyle cevap vermişti. Bahçeli ve DEM Parti arasındaki gerilim yerini ılımlı havaya bıraktı.

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MHP VE DEM ARASINDA ILIMLI HAVA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis açılışında DEM Parti sıralarına giderek tokalaşması dikkat çekti. Salı günkü grup toplantısında, "Uzattığım el, gelin Türkiye partisi olun, gelin teröre cephe alın temenni ve teklifidir” yorumunda bulunmuştu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da partisinin grup toplantısının ardından, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Bahçeli’nin tokalaşması ile ilgili, “DEM Parti zaten bir Türkiye partisi. DEM Parti kendi içindeki temsiliyetler başta olmak üzere Türkiye’deki bütün halkların ve inançların temsil edildiği, var olduğu bir parti ve biz Türkiye’nin genel anlamda doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar barış ve huzur içinde olması için mücadele eden bir siyasi partiyiz.” şeklinde ifadelerde bulundu.

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ERDOĞAN’DAN YUMUŞAMA İKLİMİ YORUMU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Parti’ye yönelik açıklamasını ‘çok anlamlı’ bulduğunu söylerken, “Kobani olaylarına dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz. Böyle bir tavrın yumuşama iklimine katkı sunacağı açıktır.” dedi.

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“ÖCALAN’A TECRİT KALKMALI”

Sözcü yazarı Aytunç Erkin gelişmeler sonrasında DEM Parti kulislerinde neler konuşulduğunu köşe yazısında aktardı. Erkin, DEM Partide “Adım atılacaksa mutlu oluruz” havasının hakim olduğunu söyledi. DEM’liler üzerinde, “El sıkışmadan sonra grupta yapılan konuşmalar da çok önemli. Yeni bir anayasa yeni bir toplumsal sözleşmeden bahsediyoruz. Herkesi kucaklayacaksa dikkate değer. Her türlü mücadelede varız ama müzakerede de hazır olduğumuzu söylüyoruz.” ifadeleri yer aldı.

DEM’lilerin asıl durduğu konu ise Öcalan, oldu. DEM kulislerinde, “Öcalan’a uzun süredir tecrit politikası uygulanıyor. Bu sürece dahil edilmesi önemli. Türkiye’nin yararına budur. Bu adımlar atılırsa çok şey değişir. Yargı paketi var, içeride binlerce tutuklu var. Hastalar, yaşlılar var. Bunlarla ilgili adım atılmalıdır. Uzlaşı hukukunun altını çiziyoruz.” söylemleri hakim olduğunu Erkin belirtti.

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DEM PARTİ’DEN İLK TEKLİF GELDİ

Anayasa değişikliği planı öncesi, “İktidar yeni bir oyun kurup, barış süreci zemini hazırlanıyor” söylemine DEM Parti’den “Pratik adım atılsın’’ talebi iletildi. Olayın ardından TBMM’ye kritik bir yasa teklifi sunuldu. 30 bin kişinin katili Abdullah Öcalan’a af istendi. DEM Parti’nin teklifi ile terör suçu ile ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olanlardan cezaevinde 25 yıl yatanlar tahliye olabilecek.