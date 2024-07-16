Bahçeli erken seçim isteyecek İmamoğlu aday olacak! Ünlü ekonomist net tarih verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bahçeli erken seçim isteyecek İmamoğlu aday olacak! Ünlü ekonomist net tarih verdi

Ekonomist Remzi Özdemir MHP’nin erken seçim için Kasım 2024 yılını ya da Nisan 2025 yılını düşündüğünü açıkladı. Özdemir olası erken seçim için CHP’nin adayının kim olacağını da açıkladı.

Ekonomist Remzi Özdemir’den flaş bir erken seçim iddiası geldi. Özdemir erken seçimi MHP’nin isteyeceğini açıkladı. Bunun için de MHP’nin 2024 Kasım ya da 2025 Nisan tarihini düşündüğünü açıklayan Özdemir, CHP’nin adayını da açıkladı.

İMAMOĞLU ADAY OLACAK

Özdemir, erken seçimde İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olacağını ifade ederken Özgür Özel’in de CHP Genel Başkanlığına devam edeceğini söyledi.

SİNEM DEDETAŞ İBB BAŞKANI OLACAK

İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olması halinde boşalacak olan İBB koltuğuna mevcut Üsküdar Belediye Başkanı olan Sinem Dedetaş’ın olacağını aktaran Remzi Özdemir’in iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

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