CHP'li Başkan İBB adaylığına göz kırptı

Gazeteci Fatih Altaylı’nın kişisel Youtube kanalında yayınladığı programda konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Geçmişte yapılan inşaatlar başta olmak üzere göreve gelene kadarki o süreçte verilen tüm ruhsatlar için inceleme başlatıldığını belirten Başkan Dedetaş ''Gelir gelmez başlattık. Çünkü seçim tarihi ile bizim göreve geldiğimiz o ara dönemde de ruhsatlar verilmişti. Hızlıca oradan başladık” dedi.

"CİDDİ ANLAMDA SUİSTİMALLER GÖRDÜK"

“Etik kurallar gereği bitmiş bir yönetimin bu tip işleri yeni yönetime bırakması lazım” diyen Dedetaş, şunları söyledi: “Ara döneme baktık, bir takım suistimaller gördük oradan süreci başlatarak geriye dönük özellikle daha inşaatı başlamamış ya da inşaatı devam eden yerlerde hızlı incelemeler yaptık. Bunlar sonuç verdi. Gerçekten ciddi anlamda suistimaller gördük.''

"SİYASETTE 24 SAAT ÇOK UZUN BİR SÜREDİR"

Altaylı'nın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması halinde İBB Başkanlığı'na yakışacağını söylemesi ve nasıl baktığını sorması üzerine Dedetaş,"Çok güzel bir yakıştırma. Bunu duyuyorum. Biz kendi içimizde bunları konuşmuyoruz çünkü Üsküdar'a odaklanmamız lazım. Tabi çok onur verici bir şey. Şunu da biliyorum; siyasette 24 saat çok uzun bir süredir. O yüzden bu gündemin nasıl olacağı, nasıl geleceği hiç belli olmayacağı için biz kendi konularımız arasına bunu almıyoruz. En azından layık görülmek bile mutluluk verici" ifadelerini kullandı.

SİNEM DEDETAŞ KİMDİR?

1981 yılında Eskişehir'de doğan Sinem Dedetaş, ilk ve orta öğrenimini bu şehirde tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisi olarak mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini aynı fakültede, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri ana bilim dalında tamamladı.

Meslek hayatına Delta Denizcilik firmasında yapısal analiz ve yapısal tasarım mühendisi olarak başlamış, ardından RINA (Registro Italiano Navale) bünyesinde plan onay mühendisi olarak kariyerine devam etti. Daha sonra Matesis Denizcilik ve Mühendislik firmasında genel müdürlük görevini üstlenmiştir. Bu görev süresince, ulusal ve uluslararası denizcilik faaliyetleri ile Ar-Ge projelerinde araştırmacı, program koordinatörü ve yönetici olarak rol aldı.

Gemi inşaatı ve işletmeciliğinde enerji verimliliği, optimizasyon, farklı malzemelerin gemi yapısında kullanılması, yakın deniz taşımacılığı ve küçük tekneler üzerine yoğunlaşan Dedetaş, 2014-2016 yılları arasında TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları Genel Müdürü olarak atandı.