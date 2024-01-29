Bahçeli mitingde böyle seslendi. ‘Mersin'i Cumhurbaşkanımıza hediye edecek misiniz?’

Kaynak: Haber Merkezi
Bahçeli mitingde böyle seslendi. ‘Mersin'i Cumhurbaşkanımıza hediye edecek misiniz?’
MHP Genel Başkanı Bahçeli yerel seçim için düzenlenen mitingde konuştu. Bahçeli vatandaşlara seslenirken “Mersin'i Cumhurbaşkanımıza hediye edecek misiniz?” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yerel seçim çalışmalarında ilk mitingini Mersin’de yaptı. Bahçeli, CHP’li belediyeye tepki göstererek “CHP'li büyükşehir belediyesi bağlanan umutları israf etmiştir. CHP'li büyükşehir belediyesi ile hayal kırıklığı devasa boyutlara ulaşmıştır” şekilde konuştu.

Bahçeli, konuşmasının sonunda ise “Bütün ilçeleriyle, dağda bayırda ovada yaşayan bütün vatandaşlarımızla, Mersin'i Cumhurbaşkanımıza hediye edecek misiniz?" dedi.

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları şöyle:

"Geride kalan 5 yıllık hüsran döneminin telafisi lazımdır. CHP zihniyeti sınıfta kalmış, hepten çuvallamıştır. Bu nedenle yapamayan gitmeli, yapacak olan gelmelidir. Artık beceriksizlere kapıyı göstermeliyiz. Artık akıntının tersine kürek çekenlere 'uğurlar olsun' demeliyiz. Gün doğmuş, vakit gelmiştir. Mersin için ümitler yeşermiş, huzur meşalesi yakılmıştır. Mersin bizim Türkiye hepimizindir."

“MERSİN’İ CUMHURBAŞKANIMIZA HEDİYE EDECEK MİSİNİZ?”

"Son söz olarak söylüyorum: Aziz Mersinliler, bütün ilçeleriyle, dağda bayırda ovada yaşayan bütün vatandaşlarımızla, Mersin'i Cumhurbaşkanımıza hediye edecek misiniz?"

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