Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı

Kaynak: İHA
Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "15 Temmuz, milli kahramanlığın dış bağlantılı ihanet ve işgal girişimine iman ve iradeyle direniş ve dik duruş mefkuresidir" dedi.

Bahçeli, partisinin sosyal medya hesabından yayımladığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, millî kahramanlığın dış bağlantılı ihanet ve işgal girişimine iman ve iradeyle direniş ve dik duruş mefkuresidir. 15 Temmuz şehitlerimize ve bilcümle bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü münasebetiyle Türkiye aleyhine karanlık senaryo hazırlığı içinde olanlara sadece felaket günlerinde Türk milletinin hangi fedakârlıkları göze alacağını idrak etmelerini ikazen tavsiye ediyorum."

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