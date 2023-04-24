Bahçeli'den pahalı 'soğan' yorumu: Kurtuluş Savaşı'nda soğan edebiyatı mı vardı?

Aşırı fiyat artışıyla dikkatleri üzerine toplayan kuru soğan, gündemdeki yerini koruyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kurtuluş Savaşı'nda soğan edebiyatı yapan, patates tantanası çıkaran yoktu." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' temalı açık hava toplantısında konuştu.

Kastamonu'da konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Millet İttifakı'na "soğan" göndermesi yaptı.

"KURTULUŞ SAVAŞI ZAMANI SOĞAN EDEBİYATI MI VARDI?"

Kastamonu'nun Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadeleyi hatırlatan Bahçeli, şunları söyledi:

"14 Mayıs'ta 13'üncü Cumhurbaşkanı ile 28'inci dönem TBMM milli iradenin tesciliyle belli olacaktır. Tarihin her zorlu döneminde Kastamonu vatanına sahip çıktı. Kastamonu zillet karşısında hiçbir zaman duyarsız kalmadı. Eziyet karşısında suskunluğa gömülmedi. Zillet çatısı altında toplananlar bu gerçeklerden bihaberdir. Dikkat edin o tarihlerde soğan edebiyatı yapan, patates tantanası çıkaran yoktu. O tarihlerde bir lokma kuru ekmekle öğün geçirenler, vatanımızı geçmeyi hedefleyen işgalcilere inanç ve iradeyle direnmişlerdi. elde yok, avuçta yok ama bir vatan bir bayrak, bir bağımsızlık aşkı vardı. Kahramanlarımızın iliklerine kadar işlemişti"