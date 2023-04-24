Bahçeli'den pahalı 'soğan' yorumu: Kurtuluş Savaşı'nda soğan edebiyatı mı vardı?

MHP lideri Bahçeli, fahiş soğan fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'den pahalı 'soğan' yorumu: Kurtuluş Savaşı'nda soğan edebiyatı mı vardı?

Aşırı fiyat artışıyla dikkatleri üzerine toplayan kuru soğan, gündemdeki yerini koruyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kurtuluş Savaşı'nda soğan edebiyatı yapan, patates tantanası çıkaran yoktu." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' temalı açık hava toplantısında konuştu.

Kastamonu'da konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Millet İttifakı'na "soğan" göndermesi yaptı.

"KURTULUŞ SAVAŞI ZAMANI SOĞAN EDEBİYATI MI VARDI?"

Kastamonu'nun Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadeleyi hatırlatan Bahçeli, şunları söyledi:

"14 Mayıs'ta 13'üncü Cumhurbaşkanı ile 28'inci dönem TBMM milli iradenin tesciliyle belli olacaktır. Tarihin her zorlu döneminde Kastamonu vatanına sahip çıktı. Kastamonu zillet karşısında hiçbir zaman duyarsız kalmadı. Eziyet karşısında suskunluğa gömülmedi. Zillet çatısı altında toplananlar bu gerçeklerden bihaberdir. Dikkat edin o tarihlerde soğan edebiyatı yapan, patates tantanası çıkaran yoktu. O tarihlerde bir lokma kuru ekmekle öğün geçirenler, vatanımızı geçmeyi hedefleyen işgalcilere inanç ve iradeyle direnmişlerdi. elde yok, avuçta yok ama bir vatan bir bayrak, bir bağımsızlık aşkı vardı. Kahramanlarımızın iliklerine kadar işlemişti"

Öne Çıkanlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Son Haberler
Güzel şarkıcı 23 Nisan dolayısıyla çocukluk fotoğrafını paylaştı. Bakalım onu tanıyabilecek misiniz? Magazin
Güzel şarkıcı 23 Nisan dolayısıyla çocukluk fotoğrafını paylaştı. Bakalım onu tanıyabilecek misiniz?
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan sözde Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin açıklama Siyaset
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan sözde Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin açıklama
Erzurumspor son dakikada hayat buldu Spor
Erzurumspor son dakikada hayat buldu
Babacan ‘Bir vaadimiz daha hayata geçti’ diyerek açıkladı Siyaset
Babacan ‘Bir vaadimiz daha hayata geçti’ diyerek açıkladı
Deprem bölgesinde üç ilde kiralar iki katına çıktı Güncel
Deprem bölgesinde üç ilde kiralar iki katına çıktı
Ege temsilcileri yenişemedi Spor
Ege temsilcileri yenişemedi
Sinan Akçıl: Hoca noktayı koymuş artık konuşulmaz diye düşünüyorum. Nihat Hatipoğlu ünlü müzisyene cevap verdi Magazin
Sinan Akçıl: Hoca noktayı koymuş artık konuşulmaz diye düşünüyorum. Nihat Hatipoğlu ünlü müzisyene cevap verdi