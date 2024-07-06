Bahçelievler’de çürük binalar tehlike saçıyor: Tahliyeler başladı

Belediye ekipleri, yapılan incelemenin ardından toplamda 70 dairenin bulunduğu 5 apartmanın güvenlik riski taşıdığını belirledi. Bazı bina sakinleri, karot sonuçlarını beklemeden evlerini boşaltmaya başladı.

Olayla ilgili konuşan Bahçelievler sakinlerinden iki çocuk annesi Cemile Karakaş, “İki hafta önce bu bina yıkıldı, etrafındaki binalara zarar verdi. Sonra örnek aldılar ve bize ‘binayı boşaltın’ dediler. Şu an ev arıyoruz, herkes fırsatçılık yapıyor. Kiralar uçtu, 20 bin TL'den aşağı ev bulamıyoruz” şeklinde konuştu.

Başka bir bina sakini Yusuf Zeyrek ise, “Yaklaşık 10 gün önce yan binamız yıkıldı, bizim binadan da karot alındı. Büyük ihtimalle önümüzdeki 3 ay içinde 5 bina daha yıkılacak” dedi.