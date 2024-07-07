Bosch'dan Bursa’ya yatırım! 2026'da devreye girecek

Bosch Türkiye, 2023 yılında zorluklara rağmen beklentileri aşarak yurt içi konsolide satışlarında Euro bazında %31 artış yakaladı ve 2,3 milyar Euro'ya ulaştı. Bu sayede Bosch Türkiye, 2023 yılında Türkiye'nin önde gelen ihracatçılarından biri oldu. Şirket, 2024 yılı için küresel ekonomide ılımlı bir büyüme öngörse de Türkiye'ye olan inancını sürdürüyor. Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Korioth, "Türkiye'de de zorlu bir yıl bekliyoruz ancak yerel pazara ve ülkenin uzun vadeli potansiyeline olan bağlılığımızı sürdürüyoruz." dedi.

4,2 MİLYAR EURO YATIRIM YAPTI

Bosch, 2023 yılında Türkiye'ye 172 milyon Euro daha yatırım yaparak toplam yatırımını 4,2 milyar Euro'ya çıkardı. Şirketin Türkiye'deki Ar-Ge harcaması 2023 yılında 46,3 milyon Euro oldu. Hidrojen enjektörünün seri üretimine 2026'dan itibaren Bursa'da başlayacak. Bosch Türkiye'nin büyüyen elektromobilite işi ve Togg ile yapılan iş birliği öne çıkıyor.

Bosch Üretim Çözümleri iş kolu 2023 yılında Bursa'daki istihdamını iki katına çıkararak 220 kişiye ulaştı. Türk sanayisi için nitelikli işgücü oluşturmak amacıyla çeşitli eğitim programları sunuyor.