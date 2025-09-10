Bahçeli’nin kurmayı Özgür Özel’i topa tuttu! Çok ağır konuştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, X hesabından yaptığı açıklamada ''Özgür Bey sen evvela kendi partindeki kaosu durdur. Kendi evinde düzeni sağlayamayan, memleketini, vatanını İngiliz basınına şikâyet eden birine Türkiye Cumhuriyeti zaten fazla gelir.'' ifadelerine yer verdi.

Karakaya, ''İngiliz Mandası'nı savunan, Anadolu'da karışıklıklar çıkararak Kurtuluş Savaşı'nı engellemeyi amaçlayan bir cemiyet vardı! Adı da İngiliz Muhipleri Cemiyetiydi. Özgür bey galiba o cemiyetin son temsilcisi…'' sözlerini kullandı.

MHP'li isim Özgür Özel'e öyle bir gönderme yaptı ki...

Mevlüt Karakaya'nın açıklaması şu şekilde:

"TÜRKİYE'DE SİVİL İTAATSİZLİKLE HAYATI DURDURACAKMIŞ..."

"Özgür Özel’in İngiliz basınına koşup memleketi şikâyet etmesi tam da emperyalizmin aradığı 'hayırlı evlat' profili… Hani İngiliz Mandası'nı savunan, Anadolu'da karışıklıklar çıkararak Kurtuluş Savaşı'nı engellemeyi amaçlayan bir cemiyet vardı! Adı da İngiliz Muhipleri Cemiyetiydi. Özgür bey galiba o cemiyetin son temsilcisi…

Bu millet yüzyıl önce İngiliz donanmasını söküp atmıştı. Bugün çıkıp Financial Times gazetesine dert yanıp Türkiye’yi şikayet ederek ne elde etmek istiyor anlamak mümkün değil. Bu vatana, millete, tarihe yapılabilecek en büyük kötülüktür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatıralarına saygısızlıktır. Daha da vahimi Türkiye'yi yabancı basın üzerinden Türkiye’yi tehdit etmesidir. Türkiye'de sivil itaatsizlikle hayatı durduracakmış..

Özgür Özel MHP'nin planını açıkladı: Apo'yu salıp Erdoğan'ı yeniden seçelim

"SİYASETÇİNİN HEZEYANLARI DURDURABİLİR"

Özgür Bey sen evvela kendi partindeki kaosu durdur. Kendi evinde düzeni sağlayamayan, memleketini, vatanını İngiliz basınına şikâyet eden birine Türkiye Cumhuriyeti zaten fazla gelir. Bu aziz milletin yürüyüşünü ne İngiliz’in kalemi, ne de kendi koltuğuna oturamamış bir siyasetçinin hezeyanları durdurabilir."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Financial Times'a konuştu. Özel, partinin baskıya nasıl tepki vereceği konusunda başka planları olduğunu da söyledi.

CHP lideri, bu planlar arasında Türkiye'de “hayatı durma noktasına getirecek barışçıl ama son derece etkili sivil itaatsizlik eylemleri” olduğunu da dile getirdi.

Özel, gerektiğinde “milyonlarca değil, on milyonlarca” insanın meydanlarda toplanabileceğini de söyledi.