Bahçeli'nin Öcalan çıkışına İYİ Parti'den yanıt: 'Terörü bitirmesi için terörist başına çağrı yapılmaz'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Meclis'te gerçekleştirdiği basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni bir sürecin hazırlıklarının yapıldığını ifade eden Kavuncu, "Belli ki geçmiş dönemde teşebbüs edilen, bizim o zaman da çok eleştirdiğimiz bir başka açılım sürecinin arifesindeyiz. Bunun hazırlığı var" ifadelerini kullandı.

“TERÖRÜ BİTİRMESİ İÇİN TERÖRİST BAŞINA ÇAĞRI YAPILAMAZ”

Bahçeli'nin Öcalan hakkında söylediği sözler hakkında da konuşan Kavuncu Terörü devletin bitirebileceği, terörü bitirmesi için herhangi bir kişiye, hele de bir terörist başına çağrı yapılamayacağını ifade etti.

Kavuncu açıklamalarının devamında şunları söyledi, "'Barış' elbette, 'terör bitsin' elbette bununla ilgili partimizin hiçbir tereddüttü yoktur. Fakat bu işlerin bizim açımızdan çözümü ve yolu tektir. Ebediyen silah bırakılacak. Sivilimize, askerimize, polise dönmüş o namlular gömülecek -bir daha çıkmamak üzere- ve Türk adaletine teslim olacaktır. Ondan sonra bir şey konuşulacaksa konuşulur. Fakat o silahlar ellerde tutulurken yapılacak her türlü arayış, geçmişte yaşadığımız o süreçlerin çok daha vahimini ortaya çıkaracaktır."

"RİSKLİ ADIMLAR ATILIYOR"

Çözüm süreci ile ilgili tartışmaları vurgulayarak geçmişteki hatalardan ders alınmadığını ifade edem Kavuncu, "Bırakın ders alınmayı çok daha şuursuzca, çok daha riskli adımlar atılıyor. Farkı da var o günle bugünün. Ülkemizde kaçak göçmenler var. Suriyeli geçici koruma kapsamında bulunan mülteciler var. Bununla beraber yüz binleri aşan sayıda, 'mültecilerin adresini bilmiyorum' diyen bir İçişleri Bakanı var. Böyle bir ortamda illegal bir örgüte yönelik çağrılar yapılıyor ve bir açılım sürecinden bahsediliyor" dedi.

ANAYASANIN İLK 4 MADDESİ TARTIŞMALARINA YANIT

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından sonra yeniden başlayan Anayasa'nın ilk maddesi hakkındaki tartışmalarla ilgili de konuşan Kavuncu, "Anayasanın ilk 4 maddesiyle uğraşmak, anayasanın 3. maddesi üzerine yorum yapmak, Türkiye'nin temel yapısını koruyan bu maddelerle uğraşmak yerine siz asıl Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle uğraşın" dedi.