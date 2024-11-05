Bahçeli’nin randevusunu geri çevirdiği İmamoğlu’ndan yeni talep

Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine kayyum atanması sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, liderler ile görüşecek.

İmamoğlu'nun, gün içerisinde sırasıyla Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmesi bekleniyor.

İMAMOĞLU: DEVLET BAHÇELİ, NUMAN KURTULMUŞ'A DA RANDEVU TALEBİNİ İLETTİK

Yargı ile görüşme taleplerinin olmadığını vurgulayan İmamoğlu, “Şu an siyasi iradeyle görüşmeyi daha doğru buluyoruz. Partilerin birçoğu ile irtibata geçilmiştir, başka partilerle de iletişime geçilmesi yönünde adımlarımız olacaktır. Devlet Bahçeli, Numan Kurtulmuş'a da randevu talebimizi ilettik. olumsuz bir dönüş almadık. Görüşmeler devam edecek.” ifadelerini kullandı.

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BAHÇELİ: BU İSTİSMARA MHP'Yİ DE BULAŞTIRMAK İSTEYEBİLİRLER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı" sıfatıyla kayyım gündemini görüşmek üzere istediği randevuya yanıt vermedi. Ardından Parti grup toplantısı çıkışında konuyla ilgili bir soruya yanıt veren Bahçeli, "Talebin maksadını anlamadım. İmamoğlu'nun siyasetini tasvip ediyorum, bu istismara MHP'yi de bulaştırmak isteyebilirler. Bu nedenle dikkatli davranıyorum" dedi.

İMAMOĞLU: RANDEVU TALEBİMİ TEKRAR İLETİYORUM.

İmamoğlu, randevu talebine ilişkin Bahçeli'ye yanıt vererek "Bu kişisel fikridir. Asla bize ne yapışır ne de dokunur. Ama gönül isterdi ki buluşup, konuşalım. Randevu talebimi tekrar iletiyorum. Üzerinde dursun yük olarak, kendileri düşünmeye devam eder.” şeklinde konuştu.