Bahçeli'nin yüzüne ne olduğu ortaya çıktı. Yüzünde morluklarla oy kullanmıştı

Serkan Talan
Bahçeli'nin yüzüne ne olduğu ortaya çıktı. Yüzünde morluklarla oy kullanmıştı
Yerel seçimler için Çankaya'da oyunu kullanan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekmişti. Yüzünde morluklar ve kolunda sargı ile oy kullanan Bahçeli'ye ne olduğu ortaya çıktı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yüzünde morluklar ile oyu kullanıp kameralar karşısına çıkması özellikle sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Oy kullandıktan sonra kısa bir açıklama yapan Bahçeli, yüzüne ne olduğu hakkında bir beyanat vermedi.

"EVİNDE DÜŞEREK YARALANDI"

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Bahçeli'nin yüzündeki morlukların nedenini açıkladı.

Bahçeli'nin geçtiğimiz hafta evinde düştüğü ve bundan sebeple yaralandığı bilgisini paylaşan Haskoloğlu, Bahçeli'nin kolunun da kırıldığını şu şekilde açıkladı:

"Devlet Bahçeli'ye yakın kişilere bu durumu sordum, geçtiğimiz hafta evinde düştüğü için bu şekilde yaralandığını söylediler. Bahçeli'nin kolu da kırılmış."

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