Devlet Bahçeli’nin yüzü ve gözü neden morardı? En yakınındaki isimden dikkat çeken açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oy kullanmak için Ankara Anıttepe Ortaokulu'na gitti. Burada Bahçeli'nin kolunun sargılı, yüzünün ve gözünün mor olduğu görüldü.

Bahçeli’nin en yakınındaki isimlerden MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, sağlık durumu hakkındaki son bilgileri 10Haber'la paylaştı.

BAHÇELİ’NİN YÜZÜ VE GÖZÜNDEKİ MORLUKLARIN SEBEBİ

Bir süredir kamera karşısına geçmeyen Bahçeli’nin yüzündeki morluklar dikkat çekti. MHP’nin 14. Olağan Büyük Kurultayı’na da kolu sargılı olarak katılan Bahçeli’nin ters hareket sonucu sol kolunu incittiği açıklanmıştı. Yüzündeki morluklar için ise bir açıklama yapılmamıştı.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman Devlet Bahçeli’nin kurultaydan önce evinde bir kaza geçirdiğini belirterek şunları söyledi:

“Genel başkanımızın kurultayda da kolunda sargı vardı. Önce kolunu çarpıyor, sonrasında yüzüne de de darbe alıyor. Kazada alnından ve elmacık kemiğinden de yaralanmıştı. Kaza evinde oldu. Kurultay öncesindeki bir kazaydı.”