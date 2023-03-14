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Erhan Ernak bıraktı. Avrupa Şampiyonu yaptığı takımdan ayrıldı

Başakşehir Koleji Basketbol Takımı Başantrenörü Erhan Ernak, görevi bıraktı.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 13:58
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Bahçeşehir'de Erhan Ernak veda etti

Erhan Ernak bıraktı. Avrupa Şampiyonu yaptığı takımdan ayrıldı
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Başakşehir Koleji Basketbol Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu da bulunan Erhan Ernak'ın görevinden istifa ettiği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kurulduğu 2017 yılından bu yana kulübümüzde yardımcı antrenörlük ve 2,5 sezondur başantrenörlük görevini yürüten değerli koçumuz Erhan Ernak, görevini bırakma kararı almıştır. Kulübümüze kazandırdığı FIBA Avrupa Kupası şampiyonluğu, play-off oynama ve Türkiye Kupası'na katılma başarısının yanı sıra; duruşu, karakteri ve iletişimiyle örnek bir spor adamı olan koçumuz Erhan Ernak'a bugüne kadarki değerli katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." 

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