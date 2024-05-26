Bahis çetesine backup operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen operasyon kapsamında, yasadışı bahis yapan çete 2 ay boyunca izlenerek 12 şüpheli belirlendi. Eş zamanlı olarak ev ve işyerlerine yapılan baskınlarda, bu şüpheliler yakalandı.

Siber polisin araştırmaları sonucu çetenin, dijital bahis adı altında bir suç örgütü kurduğu ve internet kafe görünümlü işyerlerinde güvenilir kişilerle çalıştığı ortaya çıktı. Çete üyelerinin, siber polisine yakalanmamak için bahis oynayan kişilerden parayı elden aldığı ve yasadışı bahis sitesi üzerinden kupon oluşturdukları tespit edildi. Ancak, bu kuponlarda iki sıfır silerek gerçek oynandığı izlenimini verdikleri, kupon tutmayınca paranın örgütün kasasına girdiği anlaşıldı. Bin liralık bahis oynayan kişiye site üzerinden 10 TL'lik kupon oluşturulduğu, kupon tutmadığında ise 10 TL'nin siteye ödendiği ve kalan 990 TL'nin çetenin kasasına geçtiği tespit edildi.

Operasyon sırasında, yüksek miktarda para, çok sayıda cep telefonu, sim kart ve harddisk ele geçirilerek incelemeye alındı. Çetenin, Lice ilçesinde bulunan 8 üyesi de siber ekipler ve personelle yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda yakalanarak Diyarbakır'a getirildi. Örgütün hesaplarında yoğun ve yüksek hacimde para trafiği tespit edildiği için bankalarla yazışmalar yapıldı.

Gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u emniyet işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2'si ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.