Türk futbolu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 17 hakem Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Kasımpaşa'nın eski sahibi Turgay Ciner ile eski başkan Mehmet Fatih Saraç'a gözaltı kararı vermesiyle sarsıldı. Savcılığın açıklamasında sosyal medya üzerinden yanıltıcı ve manüpilatif bilgi paylaşarak kamuoyunu etkilemeye çalışan U.E isimli bir kişi için de gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Savcılığın U. E. olarak duyurduğu kişinin Fanatik Haber Müdürü Umut Eken olduğu ortaya çıktı. Umut Eken sosyal medya hesabından "Gözaltına alındığım iddiası doğru değil. Yurt dışındayım. Gelişmelerden haberdar oldum. Hemen Türkiye’ye dönüyorum. İner inmez savcılıkta ifade vereceğim" dedi.