Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bugün düzenlediği basın toplantısında 371 hakemin bahis hesabı bulunduğunu, bu hakemlerden 152'sinin aktif olarak bahis oynadığını açıkladı.

Hacıosmanoğlu, "Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94. Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir" dedi.

Federasyonun incelemesinin yanı sıra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da adli soruşturma başlattı. Başsavcılık soruşturmaya geçtiğimiz Nisan ayında başlandığını duyurdu.

Yaşananların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bak, "Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'u ziyaret ettik. Türk sporu ve gençlerimiz için iş birliği içinde çalışmaya devam ediyoruz. Misafirperverlikleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tunç ise "Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Bakanlıklar olarak yürüttüğümüz ortak çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’a nazik ziyareti için teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, soruşturmaya destek verdi.

Kasapoğlu, "Sporun ruhunu zedeleyen, futbolumuzun itibarına zarar veren hiçbir davranışa müsamaha gösterilmemelidir. Görevini kötüye kullanan kim olursa olsun, Türkiye Futbol Federasyonu’nun adil ve kararlı yaptırım adımlarını sonuna kadar destekliyorum. Futbolu tutkuyla takip eden sporseverler olarak sportif değerleri ve fair play ruhunu korumak için kenetlenmeliyiz" dedi.