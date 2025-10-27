Türkiye'de hakemlerin verdiği kararlar her zaman tartışma konusu oldu. Kulüpler ve taratarlar isyan etti. Gündeme oturan birçok tartışma çıktı. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı açıklamayla şüpheler yerini gerçeklere bıraktı. Buna göre profesyonel liglerde görev yapan toplam 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı bulunuyor. Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapan 54 üst düzey orta hakemden 7'si bahis işine bulaştı. Bu rakam üst düzey yardımcı hakemlerde 112'de 15 oldu. Alt liglerde görev yapan hakemlerde ise durum daha vahim çıktı.

Buna göre 113 klasman orta hakemden 36'sı; 251 yardımcı hakemden 94'ü bahis oynadı. Bir hakem tek başına 18.227 kez bahis yaptı. 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı tespit edildi. Bazı hakemlerse sadece tek bir seferlik bahis yaptı. Üstelik bu rakama yasa dışı bahis oynayanlar dahil değil.

3700 KİŞİLİK LİSTE

Geçen sezon yaşanan hakem tartışmalarının ardından TFF, nisan ayında savcılığa başvurarak futbol ailesinde bulunan hakem, kulüp başkanı, teknik direktör, futbolcu, idareci yaklaşık 3700 kişinin bahis konusunda incelenmesini istedi. Bunun üzerine savcılık konuyla ilgili inceleme başlattı.

ANTALYA DOSYASI BİRLEŞTİRİLDİ

Araştırma sürerken aralarında Süper Lig hakemlerinin de bulunduğu 11 hakem Merkez Hakem Kurulu'nun belgede sahtecilik yaptığı, kendilerine mobbing uyguladığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Antalya'a başlayan soruşturmada hakemlerin ifadeleri alındı. Daha sonra bu dosya TFF'nin şikayetiyle başlayan İstanbul'daki soruşturmayla birleştirildi. Şu anda İstanbul Başsavcılığındaki dosyada, TFF dahil 12 ayrı şikayetçi bulunuyor.

BAŞKANLAR, TEKNİK DİREKTÖRLER, FUTBOLCULAR DA VAR

Savcılık, futbol ailesindeki yaklaşık 3700 kişinin incelenmesi için Türkiye'de yasal bahisle uğraşan firmalara yazı yazdı.

Konuyla ilgili 5 yıllık süre aşımı olduğu için geriye dönük firmalar kimlik numaraları ve isimlerle ilgili bilgileri savcılığa iletti. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun hakemlerle ilgili yaptığı açıklamanın buz dağının ilk kısmı olduğu yorumları yapılıyor. Bahis oynayan başkanlar, teknik direktörler, futbolcular bulunduğu da belirtiliyor.

ŞAİBE DÜŞTÜ

Hacıosmanoğlu'nun açıklamasının ardından bahis oynadığı tespit edilen hakemlerin görev aldığı maçlar konusunda şüphe bulunuyor. Bunların içinde 22 üst düzey hakemin bulunması Süper Lig'de 5 sezon için şaibe oluşturuyor. TFF'nin bu konuda nasıl bir adım atacağı ise merak konusu.

PFDK'LIK OLDULAR

Söz konusu hakemler sportif ceza da alacak. TFF Hukuk Kurulu, kısa süre içerisinde ismi bahisle geçen isimleri Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevkedecek.

Söz konusu hakemlerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 'Müsabaka sonucunu etkileme' başlıklı 56. maddesi ve 'Bahis' başlıklı 57. madde uyarınca disipline sevk edilmesi bekleniyor. Söz konusu maddeye göre bahis kuralını ihlal eden hakemler sürekli hak mahrumiyeti cezası alıyor. 56. maddenin 3. fıkrası şöyle: "Müsabakanın sonucunu veya sürecini hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek yasaktır. İhlal veya ihlale teşebbüsün hakemler tarafından meydana getirilmesi halinde sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.