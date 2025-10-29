Türkiye Futbol Federasyonu, 571 hakemden 152'sini 'bahis' oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Bu isimlerden en tanınmışı Süper Lig'de en çok görev alan hakemlerden biri olan Zorbay Küçük'tü.

Küçük isminin duyulmasından sonra sosyal medyada Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları adeta yangın başlattı. Hepsi kendi haklarının yenildiğini iddia etti. Bu konuda en çok merak edilenlerden biri Zorbay Küçük'ün suçlamalar hakkında ne diyeceğiydi. Bu sorunun yanıtı belli oldu.

343 kanalından İbrahim Seten'in verdiği bilgiye göre Zorbay Küçük'ün PFDK'ya savunmasını verdi. Küçük, savunmasında bahis oynamadığını söyledi.

'MAÇ SAYISI BİR ELİN PARMAKLARI KADAR'

İddiaya göre Küçük, "Benim hesabıma girilmiş. Hesabım hacklenmiş. Ben bahis oynamadım ve bunu kanıtlarım" dedi.

Seten Küçük'e yapılan bahis suçlamasını ise şöyle anlattı: "Zorbay Küçük'ün oynadığı yaptığı bahis sayısı bir elin parmakları kadar. Rakamı çok düşük. Kendi maçına oynamamış. Oynadığı maçlar Türkiye'den değil. Rusya olduğu söyleniyor."