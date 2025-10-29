Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, bahis skandalında suçlanan 152 hakemi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Fanatik Gazetesi yazarı Umut Eken'in sosyal medya hesabından yayınladığı haberine göre, ceza istenen 7 üst klasman hakem dünyanın birçok ligine bahis oynamış.

Hakemlerin, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda 5 maça ve 2020-2021 sezonunda ise 25 müsabakaya bahis oynadıkları belirlendi.

Listede Fenerbahçe'nin 4, Beşiktaş'ın 3, Trabzonspor 5 ve Galatasaray 4 maçı bulunuyor.

İşte bahisçi hakemlerin listesi! Ünlü isim de varİşte bahisçi hakemlerin listesi! Ünlü isim de varSpor

Hakemlerin bahis yaptıkları maçlar şöyle:

2019-2020 SEZONU

  • Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 1-2
  • Alanyaspor-Konyaspor: 2-1
  • Gaziantep-Yeni Malatyaspor: 1-1
  • Beşiktaş-Konyaspor: 3-0
  • Trabzonspor-Ankaragücü: 1-1

2020-2021 SEZONU

  • Gençlerbirliği-Kayserispor: 3-2
  • Konyaspor-Rizespor: 1-1
  • Beşiktaş-Sivasspor: 3-0
  • Gençlerbirliği-Kayserispor: 3-2
  • Antalyaspor-Hatayspor: 0-6
  • Erzurumspor FK-Gaziantep FK: 1-1
Spor yazarları bahis skandalını değerlendirdi: Artık saklanamazlar!Spor yazarları bahis skandalını değerlendirdi: Artık saklanamazlar!Spor
  • Galatasaray-Antalyaspor: 0-0
  • Sivasspor-Denizlispor: 2-2
  • Hatayspor-Konyaspor: 2-1
  • Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: 1-1
  • Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 1-2
  • Kayserispor-Beşiktaş: 0-2
  • Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-3
  • Gaziantep-Ankaragücü: 2-0
  • Konyaspor-Galatasaray: 4-3
  • Hatayspor-Galatasaray: 3-0
Kocaelispor'dan Zorbay Küçük kararı: Maç tekrarı isteyeceklerKocaelispor'dan Zorbay Küçük kararı: Maç tekrarı isteyeceklerSpor
  • Sivasspor-Trabzonspor: 0-0
  • Alanyaspor-Gençlerbirliği: 1-2
  • Fenerbahçe-Denizlispor: 1-0
  • Trabzonspor-Kayserispor: 1-1
  • Adana Demirspor-Fenerbahçe: 0-1
  • Altay-Kayserispor: 3-0
  • Giresunspor-Galatasaray: 0-2
  • Hatayspor-Kasımpaşa: 1-1
  • Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: 1-5