Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, bahis skandalında suçlanan 152 hakemi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.
Fanatik Gazetesi yazarı Umut Eken'in sosyal medya hesabından yayınladığı haberine göre, ceza istenen 7 üst klasman hakem dünyanın birçok ligine bahis oynamış.
Hakemlerin, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda 5 maça ve 2020-2021 sezonunda ise 25 müsabakaya bahis oynadıkları belirlendi.
Listede Fenerbahçe'nin 4, Beşiktaş'ın 3, Trabzonspor 5 ve Galatasaray 4 maçı bulunuyor.
Hakemlerin bahis yaptıkları maçlar şöyle:
2019-2020 SEZONU
- Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 1-2
- Alanyaspor-Konyaspor: 2-1
- Gaziantep-Yeni Malatyaspor: 1-1
- Beşiktaş-Konyaspor: 3-0
- Trabzonspor-Ankaragücü: 1-1
2020-2021 SEZONU
- Gençlerbirliği-Kayserispor: 3-2
- Konyaspor-Rizespor: 1-1
- Beşiktaş-Sivasspor: 3-0
- Gençlerbirliği-Kayserispor: 3-2
- Antalyaspor-Hatayspor: 0-6
- Erzurumspor FK-Gaziantep FK: 1-1
- Galatasaray-Antalyaspor: 0-0
- Sivasspor-Denizlispor: 2-2
- Hatayspor-Konyaspor: 2-1
- Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: 1-1
- Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 1-2
- Kayserispor-Beşiktaş: 0-2
- Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-3
- Gaziantep-Ankaragücü: 2-0
- Konyaspor-Galatasaray: 4-3
- Hatayspor-Galatasaray: 3-0
- Sivasspor-Trabzonspor: 0-0
- Alanyaspor-Gençlerbirliği: 1-2
- Fenerbahçe-Denizlispor: 1-0
- Trabzonspor-Kayserispor: 1-1
- Adana Demirspor-Fenerbahçe: 0-1
- Altay-Kayserispor: 3-0
- Giresunspor-Galatasaray: 0-2
- Hatayspor-Kasımpaşa: 1-1
- Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: 1-5