Bahiste 1 günde 50 bin lira kaybedince büfeyi kurşunladı

Kaynak: İHA
Bahiste 1 günde 50 bin lira kaybedince büfeyi kurşunladı

Karabük’te bahis oyunlarında 1 günde 50 bin lira kaybeden şahıs oyun oynadığı büfeyi kurşunladı. Silahlı saldırgan kısa sürede yakalandı.

Karabük'te bir kişi oynadığı iddia sonucu para kaybedince büfeye ateş açarak kaçtı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansırken, silahlı saldırıyı yapan şahıs kısa sürede yakalandı.

Karabük’te bir kişi sabah saatlerinden itibaren bahis oynayarak 50 bin lira kaybetti. Kaybettiği paraları hazmedemeyen şahıs oyun oynadığı büfeyi kurşunladı. Büfe işletmecisi ile birlikte polisin ve vatandaşların peşinden koştuğu saldırgan bir AVM’de yakalandı.

Silahı ile birlikte yakalanan saldırgan gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde büfe önünde ekrandan futbol oyunu takip eden şahsın birkaç kez eline beline attığı daha sonra ise tabancasını çıkararak 3-4 el ateş edip kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

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