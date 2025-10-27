İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakemlerin karıştığı bahis skandalıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Soruşturmanın 3 kanununa muhalefetten devam ettiği aktarılan açıklamada, "Açıklamada, "İddia konusu hakemlerin tespiti ile haklarında 6222 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na muhalefet, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve ayrıca tespit edilecek diğer suç iddiaları bakımından yürütülen soruşturma, Türk futbolunun yurt içinde ve yurt dışında daha başarılı ve daha sağlıklı ilerlemesi açısından titizlikle ve hassasiyetle araştırılması gereken konuları içermektedir" denildi.

"BİNLERCE KİŞİ VE ONLARCA KURUMUN KAYITLARI ANALİZ EDİLECEK"

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve HTS kayıtlarının en az 5 yıl geriye dönük olarak toplandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında MASAK raporlan, HTS kayıtları, ulaşılabilen yurtiçi ve yurtdışı bahis siteleri abonelik kayıtları ve bu sitelerden bahis oynanma durumlarının tespitine dair kayıtlar, tanık beyanları temin edilmiş/edilmektedir. Takdir olunması gerekir ki en az 5 yıllık geriye dönük zaman aralığında binlerce kişiye ve onlarca kuruma ait bu kayıtların analiz edilmesi belli bir zaman almakta, yoğun bir mesai gerektirmekte olup ancak bu analizlerden sonra gerçek şüphelilerin tespiti üzerine haklarında adli anlamda gereğine ayrıca tevessül edilecektir."

"KAMUOYUNU YANILTACAK AÇIKLAMALARA İTİBAR ETMEYİN"

Futbolcu, hakem gibi gerçek kişi ve futbol kulüpleri, üst kurumlar ve benzeri tüzel kişilerin sayısının çok olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Soruşturmaya konu futbol liglerimizi oluşturan futbolcu, hakem gibi insan ve futbol kulübü, üst kuruluş gibi kurum faktörlerinin nicelik ve nitelik olarak büyüklüğü ve etki alanı göz önüne alındığında, devam eden bu adli soruşturma kapsamında lehe ve aleyhe tüm delillerin eksiksiz ve hassasiyetle toplanması gereken bu süreçte, kamuoyunu yanıltacak ve yanlış algı oluşturacak açıklamalara itibar edilmemesi, soruşturmada analiz edilecek yukarıda belirtilen tüm bilgi ve belgelerin ilgili yerlerden temin edilerek işlemlerin devam etmekte olduğu, ortaya çıkacak güncel bilgilerinde ayrıca temin edileceği hususu kamuoyunun bilgisine duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bugün düzenlediği basın toplantısında 371 hakemin bahis hesabı bulunduğunu, bu hakemlerden 152'sinin aktif olarak bahis oynadığını açıkladı.

Hacıosmanoğlu, "Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94. Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir" dedi.

Hacıosmanoğlu'nun basın toplantısının ardından yazılı açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın geçtiğimiz Nisan ayında başlatıldığını duyurdu.