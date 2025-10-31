Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 571 hakemden 152'sinin yasal platformlarda bahis oynadığını açıklamasının ardından gündem değişti. Bahis Türkiye'nin ana konularından biri oldu. Hakemlerin yansıra Türkiye liglerinde görev yapan futbolcular, teknik direktörler, kulüp başkanları, yöneticiler ve menajerler de araştırılıyor.

Yasal sitelerde bahis oynayan 1500'ün üzerinde başkan, futbolcu ve teknik direktörün gelecek hafta Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edileceği iddia ediliyor. Ancak bu sadece buzdağının görünen kısmı. Çünkü bu isimler arasında esas büyük paranın döndüğü yasadışı bahis yapan kişiler bulunmuyor.

SAVCILIKTAN HAMLE: OZAN ELEKTRONİK PARA

Konuyla ilgili soruşturma yönettiğini açıklayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahis konusunda bu sabah hamle yaptı. Ozan Özerk’in sahibi olduğu Ozan Elektronik Para AŞ’ye operasyon yapıldı.10 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken şirkete kayyum atandı, 402 milyon liralık mal varlığına el konuldu.

ACUN ILICALI'YA SPONSOR OLMUŞTU

Ozan Özerk, daha önce Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City futbol takımına sponsor olan yasa dışı bahis platformu Jeton Wallet uygulamasının ortaklarından biriydi. Türkiye’de İngiltere merkezli şirketleri aracılığıyla faaliyet gösteren Özerk daha sonra ortaklıktan ayrıldı ve Litvanya’da EM Bank'ı kurdu.

PARANIN İZİ SÜRÜLECEK

Savcılık daha önce de Papara ve Payfix şirketlerine de yasadışı bahis parasını akladığı gerekçesiyle operasyon düzenlemiş, bu şirketlere kayyum atanmıştı. Papara’nın faaliyetleri dün alınan kararla durduruldu. Ozan Elektronik Para AŞ'ye kayyum atanmasıyla şu anda üç şirketin verileri devletin elinde. MASAK, bu verileri inceleyecek. Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde üyeliği olanların futbol dünyasıyla ilgili bağlantıları araştırılacak. Paranın izlenmesi sonucu futbol dünyasında organize işler olup olmadığı ortaya çıkacak.

SADECE PAPARA'DA İKİ YILDA 12 MİLYAR TL'LİK BAHİS PARASI ÇIKIŞI

Şu ana kadar operasyon yapılan şirketlerden sadece sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın bulunduğu Papara ile ilgili iddianame çıktı. Karslı'nın arasında olduğu 5 yöneticinin 28’er yıla kadar hapsi istendi. İddianamede Merkez Bankası Denetim Raporuna yer verildi. Raporda, 2021-2023 yılları arasında yasa dışı bahis sitelerinde yaklaşık 26 bin 12 Papara hesabının kullanıldığı, bu hesaplarda ilgili tarihler arasında yaklaşık 12 Milyar TL civarında işlem hacminin olduğu anlatıldı. Söz konusu hesapların yaklaşık 102 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullanıldığı, bu paraların papara hesaplarından 274 farklı banka hesabına oradan da tespit edilebilen 5 farklı kripto cüzdan adresine gönderildiği belirtildi.

TRABZONSPOR BAŞKANI DOĞAN'A PARA TRANSERİ

İddianamede Ahmet Faruk Karslı’nın Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’a 485 milyon TL para transferi yaptığı da belirtiliyor. Ertuğrul Doğan paranın Karslı’nın maden şirketi hisselerinin devriyle ilgili olduğunu söylemişti.

43 BİN 861 PAYFIX HESABI SAHİBİ ARAŞTIRILIYOR

Erkan Kork'un sahibi olduu 'Payfix' e de yurt dışındaki yasa dışı bahis sitelerinin Türkiye'de faaliyet göstermesini sağladığı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları gerekçesiyle operasyon düzenlenmişti. Soruşturmada, 2014'ten itibaren bu firma içindeki yazılımlarla yasa dışı bahis panellerini Payfix finansal yazılım sistemine entegre ederek yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin Türkiye'de faaliyet göstermesine imkan sağladığı belirlenmişti. Hazırlanan MASAK raporuna göre, 'Payfix'in veri tabanı sisteminde 80 bin 11 farklı para transferi kümesinin tespit edildiği, bu kümelere ait toplam 211 bin 109 hesabın bulunduğu, 855 hesap sahibinin yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldüğü belirlenmişti. Raporda, analize konu kişilerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcısı kuruluşların banka hesaplarına 4 milyar 223 bin 399 lira gönderildiği, para transfer işlemlerinde kullanılan IP adresleri üzerinden detaylı incelemelerle ulaşılan 43 bin 861 'Payfix' cüzdan hesabının, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarihlerinde 49 milyon 671 bin 178 para transfer işleminin bahis işlemlerine ilişkin olduğu kaydedilmişti.

Şimdi bu hesaplarının sahibiperinin futbol dünyasında yer alan kişiler olup olmadığı araştırılacak. Payfix ile birlikte Erkan Kork'a ait Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde yer alan "Flash Haber TV" isimli televizyon kanalına da bağlı bulunduğu şirketle el konuldu.

2025'TE 75 MİLYAR TL'LİK KAYIP

2025 yılı içinde yapılan Papara ve Payfix operasyonlarında tespit edilen yasa dışı bahis ve kumar parasının ise 195 milyar TL olduğu söyleniyor. Türkiye'nin yıllık kaybının 75 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.