Bakan 1 milyon yabancı öğrenci olduğunu açıkladı ortalık birbirine girdi. Gerçek sığınmacı sayısı 10 milyondan fazla mı?

Türkiye’ye özellikle Suriye, Pakistan ve Afganistan gibi ülkelerden gelen sığınmacılar ve kaçaklar ekonomik ve sosyal birçok soruna neden oluyor. Sığınmacılar ve kaçakların sayısı milyonları aşarken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yaptığı bir açıklama tartışmaların yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Bakan Tekin yanıtladığı soru önergesinde ilköğretimde 1 milyon 6 bin yabancı öğrenci olduğunu duyurdu.

Bakan Tekin yabancı öğrencilerin başta Suriye, Irak, Afganistan ve Rusya olmak üzere 160 farklı ülkeden geldiğini söyledi. Bakan Tekin ayrıca Türkiye’nin küresel bir eğitim merkezi olduğunu savundu.

SIĞINMACI SAYISI 10 MİLYONDAN FAZLA MI?

Milli Eğitim Bakanı Tekin’in yaptığı açıklama Türkiye’de kaç sığınmacı ve kaçak olduğu sorusunu yeniden gündeme getirdi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda 1 milyon 6 bin yabancı öğrenci açıklamasından yola çıkılarak gerçek sığınmacı sayısının 10 milyonu bulabileceği vurgulandı.