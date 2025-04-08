Bakan açıkladı: Hamile kadının katilleri yakalandı

Bakan Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından açıklamaya göre; Edirne Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli bir araca operasyon düzenlendi. 6 Nisan'da Şişli ilçesinde Gültekin Gezer ve hamile Kader Küçükcoşkun'un öldürülmesi olayının şüphelileri oldukları tespit edilen A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. ile aracı kullanan göçmen kaçakçılığı organizatörü M.S. yakalandı.
Şüpheliler gerekli işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. M.S. ise "Göçmen kaçakçılığı" suçundan adliyeye sevk edildi.
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Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçluların hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz. Dualarınızı güvenlik güçlerimizden eksik etmeyin" dedi.