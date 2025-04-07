İstanbul’un göbeğinde kanlı gece! Maskeli saldırganlar dehşet saçtı: Hamile kadın ve arkadaşını öldürdüler

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

İstanbul Şişli’de maskeli saldırganlar zemin kattaki daireye girip hamile Kader Küçük Coşkun ve Gültekin Gezer’i vurdu; iki kişi öldü, cenazeler Adli Tıp’a kaldırıldı, polis soruşturuyor.

Kan donduran olay, Kuştepe Mahallesi Yavru Kuş Sokak'ta gece saatlerinde maskeli saldırganlar, bir apartmanın zemin katındaki daireye girerek Gültekin Gezer (23) ve hamile Kader Küçük Coşkun’u silahla vurdu. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen Y. G.K., ve D.K. polisi arayarak arkadaşlarının evde vurulduğunu söyledi.

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İKİ KİŞİ KANLAR İÇİNDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, girdikleri dairenin salonunda biri kadın 2 kişinin kanlar içinde yerde yattığını gördü. Sağlık ekipleri ağır yaralı olduklarını tespit ettiği iki kişiyi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk etti.

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HAMİLE KADIN VE ARKADAŞI HAYATINI KAYBETTİ

Hamile olduğu öğrenilen Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken ihbarda bulunan S.Y. G.K., D.K. ve apartman görevlisi T.E. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İstanbul’un göbeğinde kanlı gece! Maskeli saldırganlar dehşet saçtı: Hamile kadın ve arkadaşını öldürdüler

Polis ekipleri, bölgede şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Saldırının ardından çevredeki 4 kişinin kaçması çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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İstanbul’un göbeğinde kanlı gece! Maskeli saldırganlar dehşet saçtı: Hamile kadın ve arkadaşını öldürdüler

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