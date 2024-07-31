Bakan açıkladı. İstanbul'da 9 ilçeye operasyon

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bakan açıkladı. İstanbul'da 9 ilçeye operasyon

Bakan Yerlikaya İstanbul’da iş yerlerini kurşunlayan organize suç örgütü üyesi olan 15 şahsın yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul’da iş yerlerini kurşunlayan organize suç örgütüne mensup olan15 kişinin yakalandığını açıkladı. Zeytinburnu, Beşiktaş, Kartal, Bağcılar, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Bahçelievler, Sultanbeyli ve Ataşehir ilçelerinde yapılan KUYU 14 operasyonlarında yakalanan 15 şahıstan 14’ünün tutuklandığı ve 1 kişinin de adli işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

Yapılan KUYU 14 operasyonları neticesinde 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet AK 47 uzun namlululu silah, 1 otomatik silah 1 hassas terazi ve çok sayıda döviz ile beraber Türk Lirasının ele geçirildiği ifade edildi.

Bakan Ali Yerlikaya’nın konu hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:

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