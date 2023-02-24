24 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bakan Akar Hatay'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'da gece devriyesi ve nöbet görevi yapan Mehmetçik'i ziyaret etti.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 10:45
Takip Et

Bakan Akar, Hatay'da Mehmetçik'i ziyaret etti

Bakan Akar Hatay'da
+
Aa
-

Hulusi Akar, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde dün gece yapılan toplantının ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile incelemelerde bulundu.

Bakan Akar, Antakya'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) irtibat bürosunda gece yapılan nöbet ve devriye çalışmalarına ilişkin brifing aldı. Sokaklarda nöbet tutan askerlerle de görüşen Akar, Mehmetçik'e kolaylıklar diledi.

Akar, ASFAT'ın kurduğu mutfak ile TSK'nın ekmek fırınını da denetledi ve İnsani Yardım Tugayı'nın faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. (DHA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker'in eşi Özge Peker açıklama yaptı. Depremzedeler için rekor bağışı Sedat Peker mi yaptı?
1
﻿Sedat Peker'in eşi Özge Peker açıklama yaptı. Depremzedeler için rekor bağışı Sedat Peker mi yaptı?
﻿Sedat Peker'in eşi Özge Peker açıklama yaptı. Depremzedeler için rekor bağışı Sedat Peker mi yaptı?
﻿İncir nelere iyi geliyor? İncir diğer meyveler gibi çiçek açmaz. Aslında incir bir meyve bile değildir ters açan çiçeklerdir. İncir hangi hastalıkları iyi ediyor?
2
﻿İncir nelere iyi geliyor? İncir diğer meyveler gibi çiçek açmaz. Aslında incir bir meyve bile değildir ters açan çiçeklerdir. İncir hangi hastalıkları iyi ediyor?
﻿İncir nelere iyi geliyor? İncir diğer meyveler gibi çiçek açmaz. Aslında incir bir meyve bile değildir ters açan çiçeklerdir. İncir hangi hastalıkları iyi ediyor?
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
3
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
4
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
5
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿İslam Memiş yeni tüyosunu açıkladı. Fena yükselecek
6
﻿İslam Memiş yeni tüyosunu açıkladı. Fena yükselecek
﻿İslam Memiş yeni tüyosunu açıkladı. Fena yükselecek
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
7
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
﻿Aslandişi bitkisi sarılığa iyi geliyor
﻿Aslandişi bitkisi sarılığa iyi geliyor
﻿Aslandişi bitkisi sarılığa iyi geliyor
﻿Aslandişi bitkisi böbrek taşlarını düşürüyor
﻿Aslandişi bitkisi böbrek taşlarını düşürüyor
﻿Aslandişi bitkisi böbrek taşlarını düşürüyor
﻿Aslandişi bitkisi anne sütünü artırmaya yarıyor
﻿Aslandişi bitkisi anne sütünü artırmaya yarıyor
﻿Aslandişi bitkisi anne sütünü artırmaya yarıyor
﻿Aslandişi bitkisi öksürüğe iyi geliyor
﻿Aslandişi bitkisi öksürüğe iyi geliyor
﻿Aslandişi bitkisi öksürüğe iyi geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.