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Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 18:23
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Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı ile telefonda görüştü

Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü
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Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, depremler nedeniyle başsağlığı dileklerini yineledi. Bakan Hulusi Akar da Yunanistan’da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği tren kazası ile ilgili taziye dileklerini bir kez daha iletti.

Akar ayrıca büyük yıkıma neden olan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketleri arasında yer alan 6 Şubat depremleri nedeniyle Panagiotopoulos’un gönderdiği taziye mesajı ve Yunanistan’ın gösterdiği dayanışma için teşekkür etti. Açıklamada, "Yapıcı ve olumlu bir havada geçen telefon görüşmesinde, Milli Savunma Bakanı Akar ve Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos komşu iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkilerine dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı" denildi.  (DHA)

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