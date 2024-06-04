Bakan Bayraktar açıkladı! Türkiye üzerinden ulaştırılacak

Düzenleme: Kaynak: AA
Bakan Bayraktar açıkladı! Türkiye üzerinden ulaştırılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı projesini planlanandan erken bir tarihte tamamlayarak, bu yıl içerisinde Nahçıvan'a doğalgaz sevkiyatına başlayacak.

Enerji Bakanı Bayraktar, Azerbaycan'da düzenlenen 29. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı'nda katılımcı olarak yer aldı ve Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki enerji işbirliğinin global çapta övgü topladığını vurgulayan Bayraktar, bu işbirliğinin iki ülkenin ekonomik refahının yanı sıra bölgesel gelişime ve Avrupa'nın enerji güvenliğine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Aliyev'in liderliğinde, Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji sektöründe hayata geçirdiği dev projelerin, bölgesel ve küresel düzeydeki etkilerine dikkat çekti. Bu projeler arasında Bakü-Tiflis Ceyhan, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ve Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) gibi stratejik öneme sahip inisiyatiflerin başarıyla işlediğini belirtti.

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BU YIL KIŞ AYLARINDA NAHÇIVAN'IN GAZI TÜRKİYE ÜZERİNDEN GELECEK

Bayraktar'ın açıklamalarına göre, Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'ndaki çalışmalar hızla ilerliyor ve proje planlanandan önce tamamlanacak. Kış mevsimi gelmeden önce Nahçıvan'a gaz akışının Türkiye üzerinden sağlanması hedefleniyor.

Enerji sektöründe de önemli adımlar atan Azerbaycan, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla dikkat çekiyor. Hazar Denizi'ndeki rüzgar ve Nahçıvan'daki güneş enerjisi kapasitesi, yalnızca yerel şirketleri değil, uluslararası firmaları da bölgeye çekmekte.

Bayraktar, enerji kaynaklarının varlığının yanı sıra, pazar ve talebin de bu kaynakların değerlendirilmesi için önemli olduğunu vurguluyor. Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji alanında birbirlerini tamamlayıcı roller üstlendiğini belirtiyor. Ayrıca, Bayraktar Türkiye'nin elektrik talebinin artışına işaret ederek, ülkenin temiz enerji üretimine yönelik hedeflerini ve bu doğrultuda Azerbaycan ile geliştirilen ortak projeleri dile getiriyor. İki ülke arasındaki enerji iş birliğinin, geniş bir yelpazede yeni projelerle devam edeceğini ve bu projelerin adım adım, sistemli bir şekilde ilerleyeceğini ifade ediyor.

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