Aksaray'da yürek yakan görüntü. Kadını sürükleyerek araca bindirdi

Aksaray’da bulunduğu araçtan inerek kaçmaya çalışan kadını refüjde yakalayan bir adam ağlayarak “Bırak beni” diye yalvaran kadını sürükleye sürükleye zorla arabaya bindirmeye kalktı.

Olay akşam saatlerinde Hacılar Harmanı Mahallesi Toptancılar sitesi civarında gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre kavşakta bekleyen bir sürücü araçtan inerek kaçmaya çalışan kadını refüjde yakaladı ve darp etti. Ağlayarak “Bırak beni” diyen kadını zorla araca bindirmeye çalışan adam kadın sürükleyerek 68 ES 022 plakalı araca doğru götürdü.

Çevredeki bir vatandaş ise görüntülere kaydederek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilerek olayın araştırılmasına başlandı.