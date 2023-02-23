23 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Bilgin açıkladı: Deprem bölgesine 1,5 milyar lira tahsis edildi

Bakan Bilgin açıkladı: Deprem bölgesine 1,5 milyar lira tahsis edildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, depremlerden etkilenen illerde kamusal ihtiyaçların giderilmesi için Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 1,5 milyar lira tahsis ederek, 20 bin 700 kişilik istihdamın sağlandığını duyurdu.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 17:10
Takip Et

Bakan Bilgin açıkladı: Deprem bölgesine 1,5 Milyar tahsis edildi 20 bin 700 istihdam sağlandı

Bakan Bilgin açıkladı: Deprem bölgesine 1,5 milyar lira tahsis edildi
+
Aa
-

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kamusal ihtiyaçların giderilmesi için Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 1,5 milyar lira tahsis ederek, 20 bin 700 kişilik istihdamın sağlandığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgilere yer verdi:

"Afetten etkilenen yerlerde kamusal ihtiyaçların giderilmesi için Toplum Yararına Program kapsamında 1,5 milyar lira tahsis ederek 20 bin 700 kişilik istihdam sağladık. Sosyal devlet olma bilinciyle emeğin yanında olacak, depremin yaralarını sarmak için elimizden geleni yapacağız."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
1
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
2
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
3
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
4
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
5
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
﻿Depremzedelere destek maçında 7 gol çıktı
6
﻿Depremzedelere destek maçında 7 gol çıktı
﻿Depremzedelere destek maçında 7 gol çıktı
﻿'Zena' isimli kedi kurtarıldı
7
﻿'Zena' isimli kedi kurtarıldı
﻿'Zena' isimli kedi kurtarıldı
﻿Depremzedeler yararına mezatta 4.7 milyon lira toplandı
﻿Depremzedeler yararına mezatta 4.7 milyon lira toplandı
﻿Depremzedeler yararına mezatta 4.7 milyon lira toplandı
﻿Jude Bellingham'a Manchester United kancası. Servet ödeyecekler
﻿Jude Bellingham'a Manchester United kancası. Servet ödeyecekler
﻿Jude Bellingham'a Manchester United kancası. Servet ödeyecekler
﻿Deprem bölgesinde alacaklı idarelere ödenecek borçlar ertelendi
﻿Deprem bölgesinde alacaklı idarelere ödenecek borçlar ertelendi
﻿Deprem bölgesinde alacaklı idarelere ödenecek borçlar ertelendi
﻿Karşıya geçmek isterken tırın altında kalarak can verdi
﻿Karşıya geçmek isterken tırın altında kalarak can verdi
﻿Karşıya geçmek isterken tırın altında kalarak can verdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.